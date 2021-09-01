Акции КАМАЗа сохраняют фундаментальный потенциал роста - "Фридом Финанс"

Акции "КАМАЗа" сохраняют фундаментальный потенциал роста, основанный на прогнозах дальнейшего улучшения финансовых результатов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Лучше рынка в среду торгуются акции "КАМАЗа", который отчитался за первое полугодие ростом выручки на 25%. Позитивная динамика показателя объясняется благоприятной для автоконцерна ценовой конъюнктурой. Покупатели продукции "КАМАЗа" стремятся захеджировать инфляционные риски, а также реализуют отложенный спрос. В результате объем реализации грузовиков, за счет которой формируется основная доля выручки компании, увеличился на 40% год к году, хотя примерно половину этого роста обеспечил эффект низкой базы прошлого года. Чистая прибыль составила 4,7 млрд руб. С учетом сезонности выручку и чистую прибыль за весь текущий год прогнозируем в объеме 291,2 млрд и 9,9 млрд руб.", - отмечает Осин.

Размер дивидендов, на которые в 2017г "КАМАЗ" направил около 25% чистой прибыли, а затем был вынужден отказаться от этих выплат или, как в 2020г, ограничиться минимальным объемом, в текущем году аналитик инвесткомпании оценивает в 3,1 руб. на акцию.

На взгляд Осина, в бумагах автоконцерна сохраняется фундаментальный потенциал роста, основанный на прогнозах дальнейшего улучшения финансовых результатов. В то же время позитивные для переоценки справедливой стоимости компании кратко- и среднесрочные факторы уже, как представляется эксперту, отыграны.

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