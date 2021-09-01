.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Акции КАМАЗа сохраняют фундаментальный потенциал роста - "Фридом Финанс"
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле в России замедлился до 6,8%
В июле рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,8% после 10,2% в июне, сообщил Росстат. По отношению к июлю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,7% после роста на 2,3% месяцем ранее. За январь-июль промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Рост экономики РФ замедлится до 2,5% в 2022 году - экономисты
Эксперты прогнозируют замедление роста экономики до 2,5% в следующем году, этому будут способствовать высокая база этого года и слабый спрос, пишут "Ведомости", подводя итоги проведенного изданием опроса экономистов. Как выяснилось, большинство из...
 
Уроки финансовой грамотности станут обязательными через год
Уроки финансовой грамотности для 1-9 классов войдут в обязательную программу российских школ с 1 сентября 2022 года, это предусмотрено новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального и основного общего...
 
Не менее 61 млрд руб. ежегодно переплачивают россияне при покупке авто
Объем дополнительных опций при покупке автомобиля с 2019 года в среднем увеличился в пять раз, достигнув 200-400 тыс. рублей на машину, пишет "Коммерсантиъ". В премиум-сегменте конечная цена может отличаться от рекомендованной розничной на 1-1,5 млн...
 
01 сентября 2021 года 13:52

Акции КАМАЗа сохраняют фундаментальный потенциал роста - "Фридом Финанс"

Акции "КАМАЗа" сохраняют фундаментальный потенциал роста, основанный на прогнозах дальнейшего улучшения финансовых результатов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Лучше рынка в среду торгуются акции "КАМАЗа", который отчитался за первое полугодие ростом выручки на 25%. Позитивная динамика показателя объясняется благоприятной для автоконцерна ценовой конъюнктурой. Покупатели продукции "КАМАЗа" стремятся захеджировать инфляционные риски, а также реализуют отложенный спрос. В результате объем реализации грузовиков, за счет которой формируется основная доля выручки компании, увеличился на 40% год к году, хотя примерно половину этого роста обеспечил эффект низкой базы прошлого года. Чистая прибыль составила 4,7 млрд руб. С учетом сезонности выручку и чистую прибыль за весь текущий год прогнозируем в объеме 291,2 млрд и 9,9 млрд руб.", - отмечает Осин.

Размер дивидендов, на которые в 2017г "КАМАЗ" направил около 25% чистой прибыли, а затем был вынужден отказаться от этих выплат или, как в 2020г, ограничиться минимальным объемом, в текущем году аналитик инвесткомпании оценивает в 3,1 руб. на акцию.

На взгляд Осина, в бумагах автоконцерна сохраняется фундаментальный потенциал роста, основанный на прогнозах дальнейшего улучшения финансовых результатов. В то же время позитивные для переоценки справедливой стоимости компании кратко- и среднесрочные факторы уже, как представляется эксперту, отыграны.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-КАМАЗ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 сентября 2021 года 16:24
ПСБ рекомендует держать акции Petropavlovsk с целью 24,8 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции Petropavlovsk с целевой ценой 24,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста стоимости на 13% от текущих уровней, говорится в комментарии банка. "Petropavlovsk представил 1 сентября финансовые результаты за I полугодие 2021г. За...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 15:59
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Devon Energy с целью $45,7
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Devon Energy с целью $45,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 54%, стоп-приказ: $24,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Баррель нефти марки Brent с начала текущего...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 15:50
Рубль днем растет к доллару и евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков
Москва. 1 сентября. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков и дорожающей нефти.    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 15:36
Российские акции, скорее всего, осенью продолжат позитивную динамику -"Атон"
Российские акции уже восстановились после июльской коррекции и, скорее всего, осенью продолжат позитивную динамику, полагает руководитель отдела развития продуктов и сервисов инвестиционной компании "Атон" Михаил Морозов. Также эксперт полагает, что осень, скорее всего, пройдет под знаком taper...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 15:13
Акции Darling Ingredients привлекательны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции Darling Ingredients (DAR) привлекательны для покупки на текущих уровнях, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Darling Ingredients не только опубликовала сильные квартальные финансовые результаты, которые значительно превысили прогнозы аналитиков, но и приятно удивила инвесторов...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 14:49
Котировки нефти могут снизиться до $71/барр. к концу дня - Sber CIB
Котировки нефти могут снизиться до $71 за баррель Brent к концу дня, считает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе. "Котировки ноябрьских фьючерсов Brent в среду держатся вблизи $72/барр. Индекс PMI для производственного сектора Китая в августе оказался слабым, а еженедельные данные Американского...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 14:17
Идея дня: Ужесточение регулирования AppStore и Google Play может негативно отразиться на акциях Apple - "ВТБ Мои Инвестиции"
есточение регулирования AppStore и Google Play может негативно отразиться на акциях Apple Inc., считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". По их оценкам, комиссии от продаж через AppSore составляют 12% дохода Apple за 2020г. Эксперты считают, что риски таких законопроектов игнорируются инвесторами и...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 13:25
BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКБ
BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Московского кредитного банка (МКБ), говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Макроэкономические показатели России продолжают восстанавливаться, а оптимистичные прогнозы МВФ по ВВП (+4,4% в 2021г и +3,1% в 2022г) наряду с...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 12:51
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4500-4540п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4500-4540 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Накануне бенчмарк консолидировался в узком диапазоне, удержавшись выше...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 12:26
Динамика мировых рынков акций, вероятно, будет сдержанной до пятницы - Альфа-банк
Динамика мировых рынков акций, вероятно, будет сдержанной до пятницы, когда выйдут данные по рынку труда в США за август, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш. "Российский рынок акций начал день на оптимистичной ноте, отыгрывая вчерашние потери и следуя за динамикой азиатских рынков, которые...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 12:04
"Атон" повышает целевую цену акций Газпрома до $10
"Атон" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "выше рынка" и повышает целевую цену бумаг компании на 16%, до $10 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Газпром" опубликовал сильные результаты за 2К21, которые оказались выше консенсуса по EBITDA и чистой прибыли на...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 11:46
Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, просели металлурги во главе с Северсталью после отсечки
Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и вернувшейся к росту нефти перед заседанием министерского комитета ОПЕК+; просели бумаги металлургов во главе с лишившимися дивидендной составляющей за II квартал акциями "Северстали".    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 11:36
Возможно дальнейшее укрепление рубля - "Локо-Инвест"
Возможно дальнейшее укрепление рубля в силу ряда поддерживающих факторов, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Рубль продолжает свое медленно, но уверенное восхождение к доллару: вчера рост составил еще около 0,4%. Общая история в рубле не меняется, а рубль двигается в...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 10:59
ПСБ рекомендует покупать акции Газпрома с целью 351 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" с целевой ценой на уровне 351 руб. за штуку, говорится в обзоре. "Мы высоко оцениваем результаты "Газпрома" за I полугодие и полагаем, что результаты II полугодия будут также сильными при поддержке хорошей конъюнктуры на рынке...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 10:39
"Финам" рекомендует держать "префы" Транснефти с прогнозной ценой 185064 руб
"Финам" рекомендует держать привилегированные акции "Транснефти" с прогнозной ценой 185064 рубля за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 17%, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании. "Транснефть" представила отчётность по МСФО за 2К21. Выручка компании...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.