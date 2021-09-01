BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКБ

BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Московского кредитного банка (МКБ), говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Макроэкономические показатели России продолжают восстанавливаться, а оптимистичные прогнозы МВФ по ВВП (+4,4% в 2021г и +3,1% в 2022г) наряду с сильной динамикой цен на сырьевые товары создают благоприятный фон для банковского бизнеса, который получает дополнительную поддержку со стороны более высоких процентных ставок. Несмотря на рост стоимости фондирования, чистая процентная маржа МКБ во II квартале 2021г выросла до 2,5% с 2,2% в I квартале 2021г, и можно ожидать сохранения сильной динамики показателя за счет повышения ключевой ставки", - отмечают эксперты BCS Express.

Также они подчеркивают, что менеджмент банка видит хорошие возможности для дальнейшего роста кредитного портфеля темпами выше средних по рынку как в корпоративном, так и в розничном сегментах, при этом в будущем значительную долю этого роста могут обеспечить сделки M&A по сравнению с органическим расширением, которое раньше было главной частью стратегии банка, хотя приобретения также были.

По мнению аналитиков, с точки зрения экосистемы МКБ глубоко интегрирован в недвижимость и ипотечный сегмент с долгосрочными партнерскими отношениями с застройщиками, что позволяет банку создавать конкурентное предложение. Позиция по капиталу выглядит устойчиво, в том числе за счет недавнего SPO, которое также позволило повысить free-float и диверсифицировать базу акционеров".

"Начиная с выплат за 2021г МКБ следует новой дивидендной политике (25% чистой прибыли по МСФО), и компания не исключает увеличения дивидендов в течение 2-3 лет - мы также ожидаем выплаты за 2023 г. на уровне 30%. Стратегический план МКБ на 3-5 лет предполагает более высокую долю "голубых фишек" среди корпоративных клиентов по сравнению с исторически сложившимся фокусом на розничном бизнесе, который, тем не менее, обладает значительным потенциалом роста", - указывают стратеги инвесткомпании.

Кроме того, банк сохраняет акцент на диверсификации доходов и в целях снижения рисков развивает новые направления: транзакционный бизнес (в частности, для торгового финансирования), продажи дополнительных продуктов существующим клиентам (up-sell) и увеличение доли розничного сегмента в общей операционной прибыли, отмечается в аналитическом материале.

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