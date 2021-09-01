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01 сентября 2021 года 12:51
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4500-4540п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4500-4540 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Накануне бенчмарк консолидировался в узком диапазоне, удержавшись выше психологически важной отметки 4500 пунктов. Рост на краткосрочном горизонте может продолжиться, так как индикаторы RSI и MACD поддерживают покупателей. Ближайшая цель "быков" - уровень 4560 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки в области 4370-4400 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. Эксперт обращает внимание на то, что в среду мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В фокусе внимания инвестсообщества будут данные по занятости от компании ADP, а также результаты министерской встречи ОПЕК+. На симпозиуме в Джексон-Хоуле состояние рынка труда было обозначено председателем ФРС как основной фактор, который будет определять параметры QE, поэтому данные от ADP могут повлиять на ход торгов. "Динамика нефтяных котировок в настоящий момент зависит от результатов министерской встречи ОПЕК+. - полагает Денисламов. - Распространение новых штаммов коронавируса и, как следствие, снижение мобильности населения, а также приближение сезонного ослабления спроса на топливо в октябре может заставить ОПЕК+ пересмотреть ранее согласованный план по увеличению добычи на 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно до конца года. Замедление темпов роста ведущих экономик также оказывает давление на спрос". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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