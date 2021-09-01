Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4500-4540п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4500-4540 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Накануне бенчмарк консолидировался в узком диапазоне, удержавшись выше психологически важной отметки 4500 пунктов. Рост на краткосрочном горизонте может продолжиться, так как индикаторы RSI и MACD поддерживают покупателей. Ближайшая цель "быков" - уровень 4560 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки в области 4370-4400 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.

Эксперт обращает внимание на то, что в среду мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В фокусе внимания инвестсообщества будут данные по занятости от компании ADP, а также результаты министерской встречи ОПЕК+. На симпозиуме в Джексон-Хоуле состояние рынка труда было обозначено председателем ФРС как основной фактор, который будет определять параметры QE, поэтому данные от ADP могут повлиять на ход торгов.

"Динамика нефтяных котировок в настоящий момент зависит от результатов министерской встречи ОПЕК+. - полагает Денисламов. - Распространение новых штаммов коронавируса и, как следствие, снижение мобильности населения, а также приближение сезонного ослабления спроса на топливо в октябре может заставить ОПЕК+ пересмотреть ранее согласованный план по увеличению добычи на 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно до конца года. Замедление темпов роста ведущих экономик также оказывает давление на спрос".

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