"Атон" повышает целевую цену акций Газпрома до $10

"Атон" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "выше рынка" и повышает целевую цену бумаг компании на 16%, до $10 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Газпром" опубликовал сильные результаты за 2К21, которые оказались выше консенсуса по EBITDA и чистой прибыли на 5-12%. Группа также повысила оценку цены экспорта в Западную Европу в 2021 до $270, а объем экспорта по данному направлению оценивается по верхней границе предыдущего прогноза - в 183 млрд куб. м. Мы учитываем результаты и новые прогнозы в нашей модели и повышаем нашу целевую цену на 16% до $10, оставляя рейтинг "выше рынка". Принимая во внимание потенциал роста 23% к нашей новой целевой цене и дивидендную доходность 13,5% за 2021П по нашим оценкам, мы подтверждаем "Газпром" в числе наших фаворитов на этот год", - пишут аналитики "Атона" Анна Кишмария и Мария Федорова.

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