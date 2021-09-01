Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, просели металлурги во главе с Северсталью после отсечки

Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и вернувшейся к росту нефти перед заседанием министерского комитета ОПЕК+; просели бумаги металлургов во главе с лишившимися дивидендной составляющей за II квартал акциями "Северстали".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3935,26 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1692,92 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 4,9%.

Доллар стоит 73,23 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+3%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Московской Биржи" (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,4%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%).

Подешевели акции "Северстали" (-4,9%, до 1635 рублей), дивиденды за второй квартал составляют 84,45 рубля на акцию. За I квартал дивиденды "Северстали" составляли 46,77 руб. на акцию.

Также просели бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8% и -0,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи утром в среду на благоприятном внешнем фоне отыграл снижение предыдущего дня, но в целом для сильных движений нет повода. Скорее всего, и в ближайшие дни рынок будет пребывать в волатильном боковике.

Интересным событием вторника стала телефонная конференция "Газпрома", в ходе которой было объявлено, что в первом полугодии компания заработала дивидендов около 18 руб. на акцию, а всего по итогам года дивиденды должны превысить 36 руб. Таким образом, в нынешних ценах ожидаемая дивидендная доходность "Газпрома" превышает 10%, что очень много для такого тяжеловеса. Можно ожидать уменьшения этого показателя за счет роста курсовой стоимости акций.

В среду состоится заседание министерского комитета ОПЕК+. Ранее министр нефти Кувейта заявил, что картель может пересмотреть в сторону уменьшения свои планы по наращиванию добычи из-за негативного влияния на мировую экономику новой волны коронавируса, но потом источники в ОПЕК+ эту информацию опровергли. Скорее всего, ОПЕК+ оставит предыдущее решение в силе, что вызовет небольшую коррекцию на рынке нефти. Поэтому на утреннем росте нефти покупать просевшие накануне акции нефтяных компаний очень рискованно, считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, индекс МосБиржи в среду сохранит свое движение в диапазоне 3900-3950 пунктов ввиду отсутствия значимых новостей.

Утром на мировых рынках преобладает слабо оптимистичный настрой. Ключевые азиатские индексы немного растут во главе с Японией, где показатель PMI в промышленности в августе был пересмотрен в сторону повышения до 52,7 пункта. Цена нефти Brent растет, а фьючерсы на американские и европейские индексы в слабом "плюсе". Основное внимание инвесторов будет ориентировано на изменение числа новых рабочих мест в США в августе, которые, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, должны вырасти на 638 тыс. В преддверии выхода этой статистики в пятницу слабый оптимизм на рынках может сохраниться, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в последние дни ситуация на фондовом рынке меняется не сильно. Акции-лидеры, такие как "Газпром" (MOEX: GAZP) и ВТБ, растут, но в целом "быкам" не удается перебить максимумы середины июня по индексу РТС. Цены на нефть при этом находятся в понижательном канале $64-73 за баррель Brent, и индекс развивающихся рынков от MSCI также находится в понижательном канале.

Минфин РФ обсуждает варианты введения "плавающего" НДПИ для производителей удобрений, определенность будет к октябрю. Стоимость газа на европейском рынке впервые превысила отметку $600 за тысячу кубометров. Это означает рост котировок на 12% за месяц. Глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников считает, "что фактор низких запасов в подземных хранилищах газа Европы продолжит оказывать поддержку спросу на газ во втором полугодии 2021 года и даже в 2022 году".

Очередное решение по монетарной политике ЕЦБ состоится 9 сентября. ЕЦБ не готов ужесточать монетарную политику, но количество "ястребов" среди членов регулятора растет, и они делают заявления, которые пугают инвесторов, отмечает Верников.

Индексы акций в США во вторник снизились в пределах 0,1%, но по итогам месяца показали уверенный подъем: S&P 500 (+3%), Nasdaq (+4%), Dow Jones (+1%).

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в августе упал до 113,8 пункта (минимум с февраля), при прогнозах снижения до 124 пунктов.

В конце торговой недели будут опубликованы ключевые данные по рынку труда. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что число рабочих мест, созданных в августе, составило 750 тыс., уровень безработицы снизился до 5,2%.

В среду в Азии индексы акций выросли (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,8-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,4%).

Инвесторы оценивают экономические последствия распространения штамма "дельта" коронавирусной инфекции в Азии. Они пытаются выяснить, какие отрасли выиграют, а какие проиграют на фоне проблем, вызванных ростом заболеваемости, среди которых перебои в цепочках поставок и сокращение потребления населением, отмечает MarketWatch.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе снизился до 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес, чем в PMI, публикуемый государственным статистическим управлением (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Нефть утром в среду вновь дорожает после отката накануне, в центре внимания находится очередное заседание стран ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,3 за баррель (+0,9% и -0,8% во вторник), октябрьская цена WTI - $69,12 за баррель (+0,9% и -1% накануне).

Министры ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц, но при этом ежемесячно проводить консультации на предмет оценки рынка и целесообразности повышения. Решение об увеличении производства может быть пересмотрено уже 1 сентября, заявил в воскресенье министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

В 18:00 МСК пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+, а следом - министерская встреча ОПЕК+.

Трейдеры также ждут еженедельного доклада о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, который министерство энергетики страны опубликует в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что доклад укажет на сокращение запасов нефти на 4,4 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные ранее, указали, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 27 августа, снизились на 4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+18,6% и +10% "префы"), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+6,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+6,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+4,9%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,7%), ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) (+1,9%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+1,8%).

Золотодобытчик Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+1,3%) в I полугодии 2021 года сократил EBITDA на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $114,3 млн, сообщила компания. Аналитики ожидали снижения EBITDA Petropavlovsk по итогам I полугодия на 28-45%. Чистая прибыль золотодобытчика составила $48,9 млн против убытка в $22 млн годом ранее. Выручка снизилась на 33%, до $351,9 млн: продажи в натуральном выражении упали на 40%, до 187,1 тыс. унций, при этом средняя цена реализации повысилась на 9%, до $1795 за унцию.

Подешевели бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-11,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,5 млрд рублей (из них 4,09 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 4,02 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,82 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").