"Финам" рекомендует держать "префы" Транснефти с прогнозной ценой 185064 руб

"Финам" рекомендует держать привилегированные акции "Транснефти" с прогнозной ценой 185064 рубля за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 17%, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Транснефть" представила отчётность по МСФО за 2К21. Выручка компании выросла на 20,9% г/г до 276 млрд руб., EBITDA - на 6,4% г/г до 122,9 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль в сравнении с прошлым годом увеличилась на 22,8% до 48,8 млрд руб., напоминает аналитик инвесткомпании Сергей Кауфман.

"Постепенное восстановление финансовых результатов в первую очередь связано с ослаблением ограничений ОПЕК+ и ростом цен на нефть, - подчеркивает эксперт. - В третьем квартале РФ продолжила увеличивать добычу, в связи с чем можно ожидать дальнейшего поквартального улучшения финансовых результатов "Транснефти". Также положительно сказался рост тарифов на транспортировку нефти на 3,6% в начале текущего года. На наш взгляд, отчётность "Транснефти" выглядит умеренно позитивно. Выручка и EBITDA оказались на 3,9% и 1,8% выше наших ожиданий, что в основном связано с более высокой выручкой от реализации нефти. В целом же финансовые результаты подтверждают положительный тренд на восстановление по мере ослабления ограничений ОПЕК+".

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