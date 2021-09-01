Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,2-73,7 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,2-75,7 руб./$1 и на уровне 86,3-86,8 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала".

"Российский рубль в ходе торгов вторника, 31 августа, демонстрировал стабильность, слабо меняясь к мировым валютам в ожидании новых факторов для укрепления или снижения. На открытии торгов среды, 1 сентября, курс доллара составил 73,24 руб. (+2,5 коп.), курс евро 86,43 руб. (-1,5 коп.). Котировки нефти повышаются на утренних торгах в ожидании очередного заседания ОПЕК+, где может быть принято решение о том, чтобы не увеличивать добычу с сентября на 0,4 млн баррелей в сутки", - отмечает аналитик Денис Бадьянов.

Картель опасается возникновения профицита на рынке, несмотря на постепенное увеличение квот для стран-участников ОПЕК+ с мая 2021г, подчеркивает эксперт. Баррель марки Brent торгуется на уровне 72,18 долларов (+0,77%), контракты по нефти марки WTI прибавили 0,53% (69,03 долларов за баррель). Решение ОПЕК+ не увеличивать добычу может привести к росту цен на сырье, что поддержит курс российской валюты.

По мнению Бадьянова, в краткосрочной перспективе рубль может торговаться в диапазоне 73,2-73,7 руб./$1 и на уровне 86,3-86,8 руб./EUR1.

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