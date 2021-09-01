Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 1 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили снижением сессию во вторник, последний торговый день августа. Между тем по итогам месяца основные индикаторы продемонстрировали уверенный подъем: S&P 500 вырос примерно на 3%, Nasdaq Composite набрал около 4%, Dow Jones увеличился более чем на 1%.

Индекс потребительского доверия в США в августе рухнул до 113,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель с февраля, отмечается в сообщении. Согласно пересмотренным данным, в июле значение индекса составило 125,1 пункта, а не 129,1 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 124 пунктов с объявленного ранее июльского уровня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в среду, исключением является Австралия. Инвесторы оценивают экономические последствия распространения штамма "дельта" в Азии. Они пытаются выяснить, какие отрасли выиграют, а какие проиграют на фоне проблем, вызванных ростом заболеваемости, среди которых перебои в цепочках поставок и сокращение потребления населением. Кроме того, внимание трейдеров привлекают опубликованные статданные. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе снизился до 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng к 8:15 мск увеличился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%. Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,27%. PMI в промышленном секторе Японии, рассчитываемый японским банком Jibun Bank, в августе 2021 года был пересмотрен до 52,7 пункта с 52,4 пункта, озвученных ранее. Месяцем ранее показатель был на уровне 53 пунктов. Корейский KOSPI к 8:30 мск прибавил 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:45 мск снизился на 0,25%. Экономика Австралии во втором квартале 2021 года выросла самыми медленными темпами за последние четыре квартала - на 0,7% в поквартальном выражении. Согласно пересмотренным данным, в первом квартале ВВП увеличился на 1,9%. Аналитики в среднем ожидали, что экономика страны по итогам второго квартала вырастет на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в среду после снижения накануне, в центре внимания находится очередное заседание стран ОПЕК+. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 мск в среду составила $72,21 за баррель, что на 0,81% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,83% - до $71,63 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $69,08 за баррель, что на 0,85% выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на 1% - до $68,50 за баррель.

Министры ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц, но при этом ежемесячно проводить консультации на предмет оценки рынка и целесообразности повышения. Решение об увеличении производства может быть пересмотрено уже 1 сентября, заявил в воскресенье министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес. В 18:00 мск пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+, а следом - министерская встреча ОПЕК+.

Трейдеры также ждут еженедельного доклада о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, который министерство энергетики страны опубликует в 17:30 мск. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что доклад укажет на сокращение запасов нефти на 4,4 млн баррелей. Данные Американского института нефти (API), опубликованные ранее, указали, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 27 августа, снизились на 4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,446 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,218 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 августа вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 726,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ТМК-001P-02" (+0,97%), "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (+0,22%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-19" (-0,17%), "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,17%) и "Почта России-001Р-10" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" полностью разместила выпуск облигаций серии 002Р-11 объемом 1,35 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,9% годовых. Купоны годовые. Срок обращения выпуска - 27 лет. По займу предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся каждый год с 17-го года обращения. Облигации размещались по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей: Минфин РФ и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. Облигации размещены в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей на уровне 13% годовых. Выпуск со сроком 4 года будет 7 сентября размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. В обращении в настоящее время находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 1,4 млрд рублей.

Совкомбанк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигации серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей как премию не выше 160 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Сбор заявок пройдет 8 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Дата техразмещения будет объявлена позднее. В предыдущий раз на долговой рынок банк выходил в декабре 2020 года. Тогда он разместил выпуск годовых облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей по ставке 6% годовых.

Группа "ЛСР" (MOEX: LSRG) 14 сентября планирует собирать заявки на бонды объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир ставки 1-го купона - премия 225 базисных пунктов к 3,5-летним ОФЗ. В последний раз группа "ЛСР" выходила на публичный долговой рынок в марте этого года. Она полностью разместила 5-летние облигации серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей по ставке 8% годовых.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставки 13-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-41 в размере 9,25% годовых. "Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил 10-летние бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 15 сентября, количество приобретаемых бумаг с учетом досрочных погашений по офертам ранее составит 2 млн 36 облигаций.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 32-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 12,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.