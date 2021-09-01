Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут ОПЕК+ и макростатистика:

- В России ожидается статистика по розничной торговле и другие социально-экономические показатели, а также отчёт по недельной инфляции.

- Участники ОПЕК+ проведут виртуальное заседание.

- В США выйдут предварительные данные по занятости, по расходам на строительство и отчет по товарным запасам углеводородов за неделю.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.