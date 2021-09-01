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01 сентября 2021 года 09:51
Возможно укрепление рубля до 73 руб./$1 в сентябре - Sber CIB
Возможно укрепление рубля по отношению к доллару до уровня 73 руб./$1 в сентябре, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Обычно в сентябре наблюдается сезонный рост активности на глобальных рынках, который может привести к притоку средств иностранных инвесторов в российские активы. В этих условиях рубль, вероятно, закрепится у отметки около 73 за доллар", - отмечают эксперты инвестбанка. Также они напоминают, что инвесторы в среду ждут заседание ОПЕК+. К концу дня нефть может подешеветь до с $72 до $71 за баррель, полагают аналитики Sber CIB. Что касается рынка госдолга, то доходность рублёвого долга, по мнению экспертов, может снизиться, так как Минфин, скорее всего, разместит облигации на сумму более 100 млрд рублей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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