Возможно укрепление рубля до 73 руб./$1 в сентябре - Sber CIB

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару до уровня 73 руб./$1 в сентябре, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Обычно в сентябре наблюдается сезонный рост активности на глобальных рынках, который может привести к притоку средств иностранных инвесторов в российские активы. В этих условиях рубль, вероятно, закрепится у отметки около 73 за доллар", - отмечают эксперты инвестбанка.

Также они напоминают, что инвесторы в среду ждут заседание ОПЕК+. К концу дня нефть может подешеветь до с $72 до $71 за баррель, полагают аналитики Sber CIB.

Что касается рынка госдолга, то доходность рублёвого долга, по мнению экспертов, может снизиться, так как Минфин, скорее всего, разместит облигации на сумму более 100 млрд рублей.

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