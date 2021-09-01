Цена нефти краткосрочно останется в диапазоне $71-73/барр. - Промсвязьбанк

Ориентир по нефти на ближайшее время - диапазон $71-73 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть Brent демонстрируют маловыразительную динамику, оставаясь в зоне $71,5-72,5/барр. Статистика от API вышла неплохой, показав сокращение запасов сырой нефти на 4 млн барр. и запасов дистиллятов на 2 млн барр. Запасы бензинов выросли на 2,7 млн барр. Сегодня помимо статистики от Минэнерго США в фокусе заседание ОПЕК+. Мы считаем, что никаких изменений относительно предыдущей договоренности не будет, то есть продолжится увеличение добычи еще на 400 тыс. барр./день. Данные по китайскому PMI в промсекторе за август от Caixin вышли слабее ожиданий и ниже пограничного уровня (49,2 п.), что может охладить настрой инвесторов. Замедление экономики Китая становится все более очевидным, что создает угрозу для восстановления спроса на нефть. Ориентир по нефти Brent на среду оставляем прежним: $71-73/барр.", - пишет Крылова.

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