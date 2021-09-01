Индекс Мосбиржи начнет торги в среду с повышения на 0,2-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги в среду с повышения на 0,2-0,5%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3925-3940 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3910, 3900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3950, 3970 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он вполне способен продолжить повышение в район 3950-3960 пунктов с обновлением своего близкого исторического максимума", - отмечает эксперт инвесткомпании.

По мнению Манжоса, во второй половине дня косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация большого количества значимых статистических показателей в США. В частности, в 15:15 МСК выйдет августовская оценка изменения количества занятых в несельскохозяйственном секторе. А в 17:30 МСК будут обнародованы еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго.

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