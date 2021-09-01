Ближайший ориентир для акций Газпрома - диапазон 310-320 руб. - BCS Express

Ближайшим ориентиром для котировок акций "Газпрома" является диапазон 310-320 руб., говорится в комментарии BCS Express.

"Благоприятная рыночная конъюнктура позволяет "Газпрому" сформировать базу для выплаты рекордных дивидендов по итогам 2021г. Вклад первого полугодия составит порядка 18 руб., а это уже выше, чем выплаты за весь 2018г, ставшие рекордными, сообщил в ходе телефонной конференции начальник департамента газового холдинга Александр Иванников. Он добавил, что совокупность краткосрочных и долгосрочных факторов в инвестиционной привлекательности Газпрома найдет отражение в повышении рыночной капитализации. По его словам, итоговые дивиденды могут составить не менее 36 руб., так как взгляд на II полугодие еще более оптимистичный. Он также отметил, что текущие цены на газ в Европе сохранятся в ближайшее время, предпосылок для их снижения пока нет", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Столь оптимистичные комментарии менеджмента, по мнению аналитика, могут только лишь поддержать уверенность инвесторов в перспективах акций компании. "Сохраняем положительный взгляд. Ближайший ориентир по бумагам находится в районе 310-320 руб. Акции могут выглядеть лучше рынка как в случае общей коррекции, так и при сценарии стабильного внешнего фона", - заключает Карпунин.

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