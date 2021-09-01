Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в среду - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду на сложившемся к утру умеренно позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

"Внешний фон в среду с утра умеренно позитивный, - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,25%, нефть Brent в плюсе на 0,4% и находится около уровня $71,8/барр. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет рядом с уровнем закрытия вторника".

Аналитик подчеркивает, что ожидания по индексу Мосбиржи нейтральные. "Наверху по-прежнему актуальная круглая цель в 4000п. О сломе этого сценария можно будет говорить в случае возврата под нижнюю границу тренда, расположенную на 3800-3815 п. Такой сценарий сегодня-завтра маловероятен", - прогнозирует Карпунин.

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