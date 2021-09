Фондовые индексы США снизились, Brent - $72,1 за баррель

Фондовые индексы США закрыли торги снижением, выросли по итогам августа. Рынки акций Азии растут, в минусе лишь Австралия. Цены на нефть растут перед встречей ОПЕК+, Brent - $72,1 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили снижением сессию во вторник, последний торговый день августа.

Между тем по итогам месяца основные индикаторы продемонстрировали уверенный подъем: S&P 500 вырос примерно на 3%, Nasdaq Composite набрал около 4%, Dow Jones увеличился более чем на 1%.

Индекс S&P 500 вырос по итогам седьмого месяца подряд, продемонстрировав самую длительную серию месячного подъема с декабря 2017 года, когда индикатор повышался по итогам 10 месяцев подряд. Nasdaq показал рост по итогам третьего месяца подряд.

"Ралли S&P 500 обеспечивается за счет уверенного роста прибыли компаний. На фоне более масштабного восстановления экономики мы ждем, что циклические сектора, включая энергетический и финансовый, станут лидерами", - заявил директор по инвестициям UBS Марк Хефеле, которого цитирует CNBC.

Индекс потребительского доверия в США в августе рухнул до 113,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель с февраля, отмечается в сообщении. Согласно пересмотренным данным, в июле значение индекса составило 125,1 пункта, а не 129,1 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 124 пунктов с объявленного ранее июльского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

На этой неделе также будут опубликованы ключевые данные по рынку труда. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что число рабочих мест, созданных в августе, составило 750 тыс., уровень безработицы снизился до 5,2%.

Бумаги Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc. подешевели на 16,7%. Аналитики ряда инвесткомпаний и банков ухудшили прогнозные котировки акций компании, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, после публикации квартальной отчетности.

Акции Globalstar Inc. упали на 15,3% после подъема на 64% по итогам торгов в Нью-Йорке в понедельник. Как сообщали зарубежные СМИ, компания, вероятнее всего, будет сотрудничать с Apple Inc. (SPB: AAPL) по вопросам предоставления услуг спутниковой связи.

Цена бумаг Apple уменьшилась на 0,8%.

Бумаги Lightning eMotors Inc. выросли на 4,6%. Американский производитель электробусов заключил соглашение с REV Group Inc., выпускающим специализированные автомобили, на совместный выпуск школьных электрических автобусов, сообщается в пресс-релизе REV. Акции REV Group подорожали на 1,1%.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,11% и составляло 35360,73 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0,13% - до 4522,68 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,04%, составив 15259,24 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду, исключением является Австралия.

Инвесторы оценивают экономические последствия распространения штамма "дельта" коронавирусной инфекции в Азии. Они пытаются выяснить, какие отрасли выиграют, а какие проиграют на фоне проблем, вызванных ростом заболеваемости, среди которых перебои в цепочках поставок и сокращение потребления населением, отмечает MarketWatch.

Кроме того, внимание трейдеров привлекают опубликованные статданные.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе снизился до 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес, чем в PMI, публикуемый государственным статистическим управлением (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng к 8:15 мск увеличился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%.

Среди лидеров роста на бирже в Гонконге акции китайской страховой компании China Life Insurance Co. (+4%), интернет-компаний Meituan (+3%) и Tencent Holdings Ltd. (+2,5%).

В лидеры падения выходят акции производителя солнцезащитного стекла Xinyi Solar Holdings Ltd. (-5,4%), производителя электроники Techtronic Industries Co. (-2,4%) и производителя электромобилей BYD Co. (-2%).

Японский NIKKEI 225 к 8:25 мск вырос на 1%.

PMI в промышленном секторе Японии, рассчитываемый японским банком Jibun Bank, в августе 2021 года был пересмотрен до 52,7 пункта с 52,4 пункта, озвученных ранее. Месяцем ранее показатель был на уровне 53 пунктов.

Стоимость акций Yamaha Corp., работающей в сфере производства музыкальных инструментов и аудиооборудования, растет на 4,3%, производителя компонентов электроники Taiyo Yuden Co. - на 5%, производителя фотоаппаратов Nikon Corp. - на 4%.

Корейский KOSPI к 8:30 мск прибавил 0,1%.

Положительное сальдо торгового баланса Южной Кореи сократилось в августе 2021 года до $1,67 млрд с $3,65 млрд в августе прошлого года, свидетельствую предварительные данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны. Экспорт увеличился почти на 40%, до $53,93 млрд, импорт - на 44%, до $51,56 млрд.

За восемь месяцев текущего года положительное сальдо торгового баланса выросло до $21,74 млрд с $18,12 млрд в прошлом году.

Акции Hyundai Motor дорожают на 1,2%, в то время как бумаги Samsung Electronics дешевеют на 0,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:45 мск снизился на 0,25%.

Экономика Австралии во втором квартале 2021 года выросла самыми медленными темпами за последние четыре квартала - на 0,7% в поквартальном выражении, свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики. Согласно пересмотренным данным, в первом квартале ВВП увеличился на 1,9%.

Аналитики в среднем ожидали, что экономика страны по итогам второго квартала вырастет на 0,5%, отмечает Trading Economics.

Акции добывающих Mineral Resources Ltd. снижаются на 4%, Fortescue Metals Group Ltd. - на 3% и Rio Tinto - на 2%.

Цены на нефть повышаются в среду после снижения накануне, в центре внимания находится очередное заседание стран ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК в среду составляет $72,1 за баррель, что на $0,47 (0,66%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,6 (0,83%) - до $71,63 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,98 за баррель, что на $0,48 (0,7%) выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,71 (1%) - до $68,50 за баррель.

Министры ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц, но при этом ежемесячно проводить консультации на предмет оценки рынка и целесообразности повышения. Решение об увеличении производства может быть пересмотрено уже 1 сентября, заявил в воскресенье министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

В 18:00 МСК пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+, а следом - министерская встреча ОПЕК+.

Трейдеры также ждут еженедельного доклада о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, который министерство энергетики страны опубликует в 17:30 МСК.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что доклад укажет на сокращение запасов нефти на 4,4 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные ранее, указали, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 27 августа, снизились на 4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.