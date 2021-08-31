Рубль вечером усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на ожиданиях снижения риска возможного ужесточения политики ФРС

Москва. 31 августа. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль растет к бивалютной корзине на ожиданиях снижения риска скорого ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) после выхода ряда не самых благоприятных данных американской макроэкономической статистики и последних комментариев главы регулятора Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Курс доллара США составил 73,26 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,44 руб./EUR1, подешевев на 21,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,8 копейки - до 79,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и евро на вечерних торгах после выхода не самых благоприятных данных по потребительскому доверию в США, так как ухудшение статистики дает основание рынкам рассчитывать, что ФРС не будет спешить с ужесточением политики. Пауэлл, выступивший в минувшую пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, также четко дал понять, что планируемое сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом.

Он подтвердил, что американский ЦБ может приступить к сокращению объема выкупа облигаций, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, уже в текущем году.

Индекс потребительского доверия в США в августе рухнул до 113,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель с февраля, отмечается в сообщении. Согласно пересмотренным данным, в июле значение индекса составило 125,1 пункта, а не 129,1 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 124 пунктов с объявленного ранее июльского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в августе опустился до 147,3 пункта по сравнению со 157,2 пункта в предыдущий месяц. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 91,4 пункта со 103,8 пункта в июле.

В центре внимания рынка продолжает оставаться ряд важных статданных по экономике США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, в том числе августовский доклад о безработице. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 750 тыс., а безработица снизилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Цены на нефть замедлили снижение в ходе торгов во вторник, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник составляет $73 за баррель, что на 0,56% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,86 за баррель, что на 0,51% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Рынок также ждет очередного заседания ОПЕК+.

Встреча министров стран ОПЕК+ назначена на 18:00 мск 1 сентября, сообщил секретариат ОПЕК.

Незадолго до встречи состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Решение об увеличении добычи, согласованное в прошлом месяце странами ОПЕК+, может быть пересмотрено на заседании 1 сентября, заявил в минувшее воскресенье агентству Reuters министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц. При этом они договорились ежемесячно проводить консультации для оценки ситуации на рынке и целесообразности наращивания производства.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, ситуацию на рынке в последний день лета можно охарактеризовать, скорее, как спокойную. Во вторник рубль, как и большинство валют развивающихся стран, укрепляется к доллару США. При этом к евро российская валюта также умеренно дорожает. "Среди сегодняшних новостей можно выделить рост инфляции в еврозоне в августе на 3% г/г, что оказалось выше прогнозов. Последний раз подобные темпы инфляции в годовом выражении наблюдались в еврозоне в ноябре 2011 года. Из предстоящих событий отмечу статистику по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в августе, публикация которой запланирована на пятницу. Цифры по рынку труда в США могут улучшить представление о том, чего участникам рынка следует ожидать от заседания ФРС в конце сентября. Также в пятницу Минфин должен опубликовать запланированный объем покупок валюты на сентябрь, а уже в среду должна состояться встреча министров ОПЕК+, в рамках которой участники соглашения примут решения относительно возможной корректировки предыдущих договоренностей по постепенному наращиванию добычи", - отмечает Беспалов.

"Доллар, после попыток стабилизации в начале недели, снова находится под давлением, все еще отыгрывая голубиную риторику Пауэлла. Также против защитного "американца" играет преобладающий оптимизм в рядах инвесторов, которые проигнорировали слабые показатели деловой активности в Китае, сосредоточившись на осторожности Федрезерва и ожиданиях улучшения эпидемиологической ситуации в мире. Однако дальнейший подъем нашей валюты может быть затруднен. Во-первых, позднее на этой неделе доллар может получить поддержку со стороны потенциально сильных экономических данных из США, что приведет к повсеместному отскоку доллара от минимумов двухнедельной давности. Во-вторых, нефть испытывает трудности с дальнейшим ростом и может уйти на коррекцию, вернувшись под отметку 70 долларов за баррель. В-третьих, угасает эффект от налогового периода, который традиционно оказывает поддержку рублю", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Банк России во вторник, 31 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 860 млрд рублей (при лимите 860 млрд рублей и спросе 1 трлн 391,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 августа, банки разместили 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и спросе 716,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,45% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 сентября на 29,63 копейки, до 73,2781 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,44 копейки, до 86,666 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 29,65 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,2706 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 27,83 копейки и составил 73,2863 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 614,77 млн, из которых $836,99 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 777,78 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 15,62 копейки, до 86,6514 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 13,21 копейки и составил 86,6681 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR473,776 млн, из которых EUR181,745 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR292,031 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,7% и 6,76% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно понедельника - 6,88%, 7,23% и 7,32% годовых соответственно.