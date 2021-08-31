Рынок акций РФ во вторник просел на общемировой коррекции, но август закрыл ростом

Москва. 31 августа. Рынок акций РФ во вторник просел на фоне общемировой коррекции в конце месяца, лидерами отката стали перегретые ранее акции "Мечела", а фаворитами выступили раллировавшие к уровням августа 2008 года акции "КАМАЗа".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3918,96 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1684,16 пункта (-0,03%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 4,4%.

Доллар просел до 73,3 рубля (-0,2 рубля).

По итогам августа индексы РТС и Мосбиржи выросли на 3,6-3,9%, доллар подрос на 0,14 рубля.

Подешевели во вторник акции "Мечела" (-4,6% и -6,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2,7%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,5%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Накануне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил журналистам, что РФ не видит предпосылок для продления экспортных пошлин на металлы в следующем году, так как цены начали снижаться и рынок остывать.

В конце июня правительство РФ утвердило постановление о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Пошлины состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "Газпрома" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%).

По словам аналитика "Сбер Управление активами" Александры Овчинниковой, рынок акций РФ во вторник умеренно скорректировался вниз, но завершил август в "плюсе".

Согласно заявлению Евтухова, Минпромторг не видит предпосылок для введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году, что поддерживает акции металлургических компаний.

Тем временем, инвесторы вновь обеспокоены распространением COVID-19. США ухудшили оценку коронавирусной ситуации в Германии, а ЕС исключил Соединенные Штаты из "зеленого" списка. Цены на нефть Brent опустились к $73 за баррель и, скорее всего, удержатся на достигнутых уровнях в преддверии заседания ОПЕК+ 1 сентября. Вероятно, из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции нефтедобывающие страны могут отказаться от решения по наращиванию добычи, поскольку спрос на нефть может сократиться. В таком случае не исключен рост цен на нефть Brent до $76 за баррель в краткосрочной перспективе, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов вышли в "минус", не найдя достаточных драйверов для развития восходящего движения.

Акции "АЛРОСА" во вторник продолжали повышение после объявления накануне о рекомендации дивидендов за I полугодие в размере 8,79 рубля на акцию. Бумаги "Русала" поддерживало повышение цен на алюминий, которые подскочили до максимума с апреля 2011 года. Котировки Petropavlovsk (MOEX: POGR) пытались продолжить отступление от локальных минимумов перед публикацией в среду финансовых результатов за II квартал по МСФО. Любые позитивные сюрпризы касательно дивидендов или общей стратегии компании могут привести к дальнейшему краткосрочному повышению бумаг в ближайшие сессии. "Мечел" (MOEX: MTLR) во вторник перешел к коррекции после нескольких дней стремительного роста.

Статистика вторника показала падение потребительского доверия в США в августе со 125,1 до 113,8 пункта (ожидалось 124 пункта), в то время как индикатор деловой активности Чикаго за август снизился с 73,4 до 66,8 пункта (ожидалось 68 пунктов), что подогрело умеренные продажи. Уже в среду биржи получат первые ежемесячные данные по национальному рынку труда в виде цифр по занятости в частном секторе от ADP. По средним прогнозам, темпы повышения занятости ускорились с 330 тыс. до 613 тыс. - умеренно позитивно для настроений.

Индексы МосБиржи и РТС немного не дотянули до обновления августовских пиков 3949 и 1695 пунктов соответственно. В целом потенциал повышения индексов к указанным отметкам в следующем месяце сохраняется: рынок по-прежнему придерживается основного "бычьего" тренда, который могло бы прервать ухудшение фундаментальных сигналов. Сентябрь начнется с блока интересной статистики из Китая, Европы и США, а также заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Повышенную нервозность на рынках рисковых активов в ближайшие недели могут вызывать данные, значительно отклоняющиеся от прогнозов как в положительную, так и отрицательную сторону. Сохранение умеренных темпов экономического восстановления при прочих равных же должно позволить продолжать восходящий тренд. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3865-3965 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, мировые рынки акций, вероятно, будут торговаться в узком диапазоне вплоть до пятницы, когда будет опубликована статистика по рынку труда в США за август. Тем не менее российские циклические истории в горно-металлургическом и финансовом секторах, а также производители газа и технологические истории, судя по всему, будут пользоваться спросом.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, ситуация на мировых рынках на последних летних торгах ухудшилась, что вызвало небольшую просадку рынка акций РФ.

Несмотря на вполне логичную коррекцию, глобальные инвесторы не теряют оптимизма, так как крупнейшие центробанки продолжают снабжать рынки избыточной ликвидностью. Сворачивание этого процесса еще только предстоит начать, и, судя по пятничному заявлению главы Федрезерва США, это будет происходить медленно. Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлением выступают исторический пик 3949 пунктов и 9-летний максимум 1695 пунктов соответственно, отмечает эксперт.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, вспышки штамма "дельта" в Китае привели к новым дополнительным ограничениям и снизили экономическую активность в стране. Такие обстоятельства, с большой вероятностью, негативно отразятся на спросе на нефть, что оказывает давление на цены.

Также инвесторы продолжают следить за последствиями урагана "Ида". Ранее Минэнерго США сообщило, что ураган сказался на работе по меньшей мере девяти нефтеперерабатывающих заводов в американском штате Луизиана. А по данным сырьевой аналитической компании Kpler, которую цитирует газета Wall Street Journal, нефть дешевеет, поскольку ураган "Ида" препятствует экспорту нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, и происходит затоваривание ими.

При этом инвесторы оценивают сообщения о полном восстановлении добычи нефти мексиканской нефтегазовой компанией Pemex. Ранее в августе на одной из платформ концерна произошел пожар, что привело к приостановке добычи сырья, напомнил Абелев.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, многие бумаги в конце августа получили поддержку от отчетов, наиболее важным из которых был газпромовский за первое полугодие. При этом цены на газ в Европе установили новый рекорд, превысив $600 за тысячу кубометров. В результате акции газовой монополии закрепились выше 300 рублей. Теперь следующей целью роста является район 320 руб. Исходя из цен на газ, низкого уровня заполнения подземных газохранилищ, во втором полугодии "Газпром" (MOEX: GAZP) должен показать еще более сильные финансовые результаты, и рост его акций продолжится.

Рост цен на алюминий и никель стимулирует подъем акций "Русала" и "Норникеля". ГМК в последнее время выглядит очень слабо, пора ему догонять ушедший вперед рынок. Растут цены и на сталь. Кроме того, появилась информация, что правительство может отказаться в следующем году от экспортных пошлин на металлы, что должно подогреть бумаги черных металлургов.

Однако формирования нового мощного восходящего тренда по российскому рынку акций не ожидается: новых поводов для ралли нет ни в России, ни на Западе. При этом на отечественном рынке уже начала чувствоваться тенденция нехватки денег. Возможно, это связано с тем, что в преддверии думских выборов нерезиденты фиксируют прибыль по рублевым активам. Небольшую ожидаемую коррекцию рынков стоит использовать для наращивания "лонгов", считает аналитик.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%), проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,1-0,4%), консолидируются Штаты (индекс S&P 500 прибавил менее 0,1%, Nasdaq просел на 0,1%).

Статданные из Китая, опубликованные во вторник, показали, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" и введенные для его сдерживания карантинные меры ограничили деловую активность как в промышленном секторе, так и в сфере услуг страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 50,1 пункта, минимальной отметки с февраля 2020 года. PMI сферы услуг и строительства упал до 47,5 пункта - ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности.

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются вниз, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", а также ждет очередного заседания ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,05 за баррель (-0,5% и +1% накануне), октябрьская цена WTI - $68,83 за баррель (-0,6% и +0,7% в понедельник).

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц. При этом они договорились ежемесячно проводить консультации для оценки ситуации на рынке и целесообразности наращивания производства. Ближайшая встреча назначена на 1 сентября.

Решение об увеличении добычи, согласованное в прошлом месяце странами ОПЕК+, может быть пересмотрено на заседании 1 сентября, заявил в минувшее воскресенье агентству Reuters министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Белона" (MOEX: BLNG) (-7,6%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-4,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-4,6%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (-4,6%, до 620,3 рубля), акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4%).

Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в I полугодии 2021 года снизилась на 41% по сравнению с тем же периодом 2020 г., до 4,2 млрд руб., сообщила компания. Между тем, показатель оказался несколько лучше прогнозов. Аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", ожидали снижения чистой прибыли группы приблизительно на 46%, до 3,8 млрд руб.

Группа Globaltrans договорилась о продаже принадлежащей ей 60%-ной доли в компании "СинтезРейл", говорится в сообщении железнодорожного холдинга. Сумма сделки составит 1,1 млрд руб., она будет оплачена денежными средствами.

Кроме того, Globaltrans выплатит дивиденды за I полугодие 2021 года в размере 22,5 руб. на акцию, следует из сообщения компании. Кроме того, она нацелена выплатить по 27,97 руб. на бумагу по итогам II полугодия.

Грузовой автоперевозчик Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) завершил I полугодие 2021 года с небольшой чистой прибылью по МСФО в 23,7 млн руб. против убытка в 22,5 млн руб. годом ранее, сообщила компания. Выручка группы выросла на 20%, до 5,59 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2%) по МСФО по итогам первого полугодия 2021 года составила 1,961 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 401,9 млн рублей годом ранее, сообщается в отчете компании.

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,6%) в I полугодии 2021 года сократило чистый убыток по МСФО почти в 36 раз относительно того же периода прошлого года, до 976 млн руб., следует из отчетности компании. Выручка выросла на 37%, до 134,5 млрд руб.

Выросли акции "КАМАЗа" (+23,9%, до 117 рублей), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+19,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+15,6%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+14,9%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+11,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+11,6%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+11,2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+7,5%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+7,4%).

В минувшую пятницу "КАМАЗ" опубликовал сильный отчет за полугодие по МСФО: чистая прибыль составила 3,969 млрд руб. против 32 млн руб. годом ранее, выручка увеличилась на 40,2% (до 118,853 млрд руб.).

ПАО "Корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) (+0,5%) в I полугодии 2021 года сократило чистый убыток по МСФО почти в 12 раз относительно того же периода прошлого года, до 1,47 млрд руб., следует из отчетности компании.

Акции "Распадской" (+1,1%) обновили максимум на новостях ФАС, что структура Абрамовича Greenleas International (владеет 28,64% в Evraz) подала ходатайство в ФАС о приобретении 26,74% ПАО "Распадская" (MOEX: RASP). Как сообщалось, Evraz до конца года планирует завершить выделение угольных активов за периметр группы. Их деконсолидация может пройти через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz (около 90,9%), всем акционерам пропорционально их долям.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 115,57 млрд рублей (из них 18,51 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,3 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 10,26 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).