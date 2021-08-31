Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 1 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin за август (04:45 МСК);

- розничные продажи Германии в июле (09:00 МСК);

- окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы (10:00-11:30 МСК) и США (16:45 МСК) за август;

- уровень безработицы еврозоны в июле (12:00 МСК);

- заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+;

- занятость в частном секторе США за август от ADP (15:15 МСК);

- индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за август (17:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- выступление представителей ФРС (в течение сессии);

- вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia;

- телеконференция менеджмента "Татнефти" по финансовым результатам за 2К21 г по МСФО;

финансовые результаты Petropavlovsk за 2К21 по МСФО.

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