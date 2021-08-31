Цены евробондов РФ умеренно подросли во вторник, отыгрывая выступление главы ФРС в Джексон-Хоуле

Москва. 31 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно подросли, отыгрывая в целом "мягкие" заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле; исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 3 базисных пункта по отношению к закрытию 27 августа (сравнение с пятницей, так как накануне активность торгов была практически нулевой из-за выходного дня в Великобритании) и составила 114,87% от номинала, что соответствует доходности 1,44% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего дня и составила 100,4% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 0,045% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 0,5 пункта и составил 139,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 31 базисный пункт - до 138,84% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,365% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 23 базисных пункта - до 132,94% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,39% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 113,605% от номинала, что соответствует доходности 1,745% годовых (без изменений к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 1,5 базисного пункта - до 108,51% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,665% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 42 базисных пункта, подорожав до 129,7% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,495% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 18 базисных пунктов, до 112,51% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта, до 1,96% годовых).

"В связи с тем, что накануне был банковский выходной в Великобритании, как таковых торгов российскими облигациями в понедельник не было. Сегодня же мы видим умеренный рост котировок отечественных евробондов вслед за позитивной динамикой US Treasuries, которые в свою очередь продолжают отыгрывать относительно "мягкие" заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, сделанные еще в пятницу. Таким образом, в очередной раз снижение базовых процентных ставок привело к росту спроса инвесторов на облигации развивающихся стран, в том числе и России. При этом цены самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавили сегодня почти 50 базисных пунктов и приблизились к отметке 130% от номинала. Но, с другой стороны, активность торгов пока остается невысокой, рынок в целом малоликвиден, так как, возможно, еще не все крупные игроки вышли из отпусков", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.