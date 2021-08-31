"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать "префы" Татнефти с целью 570 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать "префы" "Татнефти" с целевой ценой 570 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Выручка "Татнефти" во 2К21 выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 311 млрд руб. на фоне роста цен на нефть и нефтепродукты. Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раз - до 48,6 млрд руб. Сильное негативное влияние на прибыль оказали налоги, кроме налога на прибыль. В частности, налог на добычу полезных ископаемых, налог на добавленную стоимость и экспортные пошлины", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

Таким образом, суммарная налоговая нагрузка увеличилась более чем в 2 раза по итогам I полугодия 2021г, констатирует эксперт. В основном это связано с прекращением действия льгот по налогу на добычу полезных ископаемых с 1 января 2021г, а также ростом котировок на нефть, учитываемых в ставке налога на добычу полезных ископаемых.

Кроме этого, совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за I полугодие 2021г в размере 16,52 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 3,4%, по "префам" - 3,7%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 12 октября 2021г.

"Мы считаем, что весь негатив уже заложен в цене, при этом игнорируется будущий позитив - восстановление добычи нефти на фоне высоких цен на нефть. Напомним, "Татнефть" уже сообщила об операционных данных за июль и 7 мес. 2021г. За июль группа добыла 2 377,8 тыс. т. нефти - это больше на 17% чем год назад. С начала года - 15 806,4 тыс .т. нефти, что больше на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с ожидаемым ростом финансовых показателей мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти" и сохраняем цель по "префам" - 570 руб.", - заключает Баженов.

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