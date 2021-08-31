"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Газпрома

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома" с целевой ценой 330,9 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 8% от текущего уровня, говорится в материале инвесткомпании.

"Газпром" отчитался по МСФО за 2К21. Выручка компании выросла на 77,7% г/г, до 2067 млрд руб., EBITDA - в 6,8 раз, до 703 млрд руб. Чистая прибыль акц. увеличилась на 249,5% г/г, до 521 млрд руб. Отметим, что вклад первого полугодия в дивиденды "Газпрома" составил 17,85 руб. на акцию, что соответствует 5,8% доходности. Полагаем, что при такой динамике финансовых результатов и цен на газ, дивиденд по итогам года может превысить 40 руб. на акцию - 13,1% доходности. Сильным остаётся значение свободного денежного потока, который стал положительным и достиг 153 млрд руб. Это позволит компании выплачивать высокие дивиденды без привлечения долга", - пишет аналитик инвесткомпании Сергей Кауфман.

Сильные финансовые результаты в первую очередь связаны с позитивной конъюнктурой на газовом рынке Европы, полагает эксперт. Средняя цена реализации газа в дальнем зарубежье выросла на 104% г/г до $ 224,4 за тыс. кубометров. Также произошло восстановление объёма реализации в дальнем зарубежье - он во втором квартале вырос на 20,4% г/г до 56,1 млрд куб. м.

На взгляд Кауфмана, отчётность выглядит позитивно. "Газпром" пользуется крайне благоприятной рыночной конъюнктурой и уверенно наращивает финансовые и операционные результаты до рекордных уровней. При этом чистая прибыль и EBITDA оказались на 12% и 5% выше ожиданий консенсуса, что добавляет позитива.

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