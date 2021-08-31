Рубль днем растет к доллару и снижается к евро, отыгрывая динамику валют на Forex

Москва. 31 августа. Доллар снижается, евро, напротив, подрастает на "Московской бирже" во вторник днем; рубль слабо меняется к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании позднее на неделе важной статистики из США, способной придать новый импульс движению рисковых активов.

Курс доллара США составил 73,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,75 руб./EUR1, подорожав на 9,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,4 копейки - до 79,34 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 сентября на 29,63 копейки, до 73,2781 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,44 копейки, до 86,666 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах вслед за движением валют на Forex. Доллар продолжает дешеветь по всему спектру рынка после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступивший в минувшую пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, четко дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом.

В то же время он подтвердил, что американский ЦБ может приступить к сокращению объема выкупа облигаций, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, уже в текущем году.

В связи с ожиданиями изменений некоторых параметров политики ФРС в центре внимания рынка продолжает оставаться ряд важных статданных по экономике США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, в том числе августовский доклад о безработице. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 750 тыс., а безработица снизилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Кроме того, внимание инвесторов приковано к опубликованной утром во вторник новой порции статданных. Согласно предварительным данным Insee, потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе выросли на 2,4% в годовом выражении, максимальными темпами с октября 2018 года. Подъем относительно июля составил 0,7%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,1%, второго - на 0,5%.

Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,2% в июле. Эксперты в среднем ожидали ускорения темпов роста потребительских цен в этом месяце до 2,7%.

Статданные из Китая, опубликованные во вторник, показали, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" и введенные для его сдерживания карантинные меры ограничили деловую активность как в промышленном секторе, так и в сфере услуг страны. Это повысило ожидания, что власти КНР будут принимать дальнейшие меры для поддержки экономики страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 50,1 пункта, минимальной отметки с февраля 2020 года. PMI сферы услуг и строительства упал до 47,5 пункта - ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности.

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов во вторник, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, а также ждет очередного заседания ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник составляет $71,62 за баррель, что на 0,84% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,5 за баррель, что на 0,98% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Встреча министров стран ОПЕК+ назначена на 18:00 МСК 1 сентября, сообщил секретариат ОПЕК. Незадолго до встречи состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Решение об увеличении добычи, согласованное в прошлом месяце странами ОПЕК+, может быть пересмотрено на заседании 1 сентября, заявил в минувшее воскресенье агентству Reuters министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. При этом они договорились ежемесячно проводить консультации для оценки ситуации на рынке и целесообразности наращивания производства.

"Доллар, после попыток стабилизации в начале недели, снова находится под давлением, все еще отыгрывая голубиную риторику Пауэлла. Также против защитного "американца" играет преобладающий оптимизм в рядах инвесторов, которые проигнорировали слабые показатели деловой активности в Китае, сосредоточившись на осторожности Федрезерва и ожиданиях улучшения эпидемиологической ситуации в мире. Однако дальнейший подъем нашей валюты может быть затруднен. Во-первых, позднее на этой неделе доллар может получить поддержку со стороны потенциально сильных экономических данных из США, что приведет к повсеместному отскоку доллара от минимумов двухнедельной давности. Во-вторых, нефть испытывает трудности с дальнейшим ростом и может уйти на коррекцию, вернувшись под отметку 70 долларов за баррель. В-третьих, угасает эффект от налогового периода, который традиционно оказывает поддержку рублю", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Рубль с открытия активно укрепляется, обновив двухнедельный максимум к доллару. Правда, в паре с евро только на старте основной сессии вышел в плюс, так как европейская валюта на мировом рынке существенно подорожала. Вскоре внешний фон ухудшился, вызвав умеренную просадку рубля. Некоторые развивающиеся валюты поначалу находились под давлением негативной ситуации на мировых рынках. Однако она вскоре стала быстро улучшаться, а доллар устремился вниз. Благодаря этому сектор перешел к активному росту, все представители вышли в плюс. (. . .) Рубль нашел силы реализовать позитивные сигналы с мировых рынков. Доллар приближается к важной поддержке 73,16 руб./$1, и в случае сохранения благоприятного внешнего фона может проверить на прочность этот уровень", - полагает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Банк России во вторник, 31 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 860 млрд рублей (при лимите 860 млрд рублей и спросе 1 трлн 391,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 августа, банки разместили 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и спросе 716,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,7% и 6,76% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно понедельника - 6,88%, 7,23% и 7,32% годовых соответственно.