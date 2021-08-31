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31 августа 2021 года 15:14
"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR TCS Group с целью 7400 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR TCS Group с целью 7400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 6375 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") продемонстрировала внушительные финансовые показатели за II квартал 2021г, тем самым повысив вероятность продолжения растущего тренда. Так, общее число клиентов банка за отчетный период увеличилось до 16,7 млн против 11,2 млн в прошлом году, а рост чистой прибыли составил около 57%. Совет директоров TCS Group также одобрил продление действующей программы обратного выкупа глобальных депозитарных расписок с рынка до 30 июня 2022г", - отмечают аналитики инвесткомпании. "С технической точки зрения бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позиции рекомендуем при текущем уровне с целью 7400 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 6 150 рублей риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,6", - указывают эксперты "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-TCS-GDR-ИНВЕСТИДЕЯ
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