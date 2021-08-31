Группа "ПИК" остается фаворитом в секторе - "Атон"

"Группа компаний ПИК" остается фаворитом в секторе, отмечают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"Группа компании ПИК" опубликовала финансовые результаты за 1П21 по МСФО, выручка компании выросла на 36,6% г/г, до 189,3 млрд руб., валовая рентабельность составила 24,3% против 25,2% в 1П20. Скорректированная EBITDA выросла на 38,8%, до 35,9 млрд руб., а рентабельность EBITDA составила 18,9% (против 18.6% годом ранее). Чистая прибыль подскочила в 3.9x г/г до 69,4 млрд руб. в 1П21. Группа снизила свой чистый корпоративный долг на 57,4% с начала года до 11,8 млрд руб., отмечается в комментарии "Атона".

Консенсус-прогноза не было, но опубликованные результаты оказались ниже ожиданий экспертов "Атона" по части рентабельности и чистой прибыли, несмотря на существенное повышение цен в 1П21.

Аналитики инвесткомпании считают, что это результат значительного наращивания новых проектов, запущенных компанией в 1П21, а также инфляции затрат.

"Среди позитивных моментов - компания отчиталась о сильном росте выручки как в сегменте недвижимости, так и в других сегментах. 10 сентября Группа "ПИК" проведет День рынков капитала, где представит более подробную информацию о своих текущих результатах, а также, вероятно, прогноз на 2021г и далее. Мы ожидаем, что рентабельность Группы "ПИК" существенно улучшится во 2П21, и компания достигнет наших прогнозных показателей прибыли на 2021. В целом Группа "ПИК" остается нашим фаворитом в секторе", - заключают стратеги "Атона".

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