"Финам" рекомендует покупать акции ЛСР с целью 1050,5 руб

"Финам" рекомендует покупать бумаги "Группы ЛСР" с целью 1050,5 руб. за штуку на конец 2021г, что предполагает потенциал роста 31,6% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Одна из крупнейших российских публичных строительных компаний ЛСР 30 августа представила свои финансовые и операционные результаты за первое полугодие 2021 года. Выручка ЛСР в отчетном периоде увеличилась на 14% г/г и составила 54,8 млрд руб. Стоит отметить, что показатель выручки в первом полугодии вырос как в сегменте строительства жилой недвижимости по всем регионам присутствия, так и в сегменте производства строительных материалов. Скорректированная EBITDA компании возросла на 46,5% до 13,4 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее и достигла 5,7 млрд. руб.", - отмечает аналитик инвесткомпании Наталия Пырьева.

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