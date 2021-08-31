ПСБ рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целью 148 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "АЛРОСА" с целевой ценой 148 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2021г в размере 64,7 млрд руб., что составляет 100% FCF за период или 8,79 рублей на акцию. Мы смотрим позитивно на данную новость и на компанию "АЛРОСА". Ожидаемая дивидендная доходность составит около 6% исходя из текущих котировок компании. Мы рекомендуем "покупать" бумаги "АЛРОСА" с целевой ценой 148 рублей за акцию", - пишут эксперты ПСБ.

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