Рынок акций РФ утром слабо подрос вслед за миром, КАМАЗ обновил пик с 2008г и просел Мечел

Москва. 31 августа. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно подрос вслед за мировыми фондовыми площадками, сдерживающим фактором выступила коррекция нефти вниз (Brent откатилась ниже $73 за баррель); растут металлурги на ожиданиях отмены экспортных пошлин с нового года, раллировали к уровням августа 2008 года акции "КАМАЗа" и просели после ралли акции "Мечела".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3931,3 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1690,29 пункта (+0,3%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,9%.

Доллар просел до 73,26 рубля (-0,24 рубля).

Накануне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил журналистам, что РФ не видит предпосылок для продления экспортных пошлин на металлы в следующем году, так как цены начали снижаться и рынок остывать.

В конце июня правительство РФ утвердило постановление о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Пошлины состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Газпрома" (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Московской Биржи" (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы" Сбербанка).

Подешевели акции "Мечела" (-2,2% и -2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что с учетом слабо позитивного внешнего фона на глобальных рынках актуальным для индекса МосБиржи во вторник станет диапазон 3900-3950 пунктов.

Азиатские индексы выросли, несмотря на замедление деловой активности непроизводственной сферы Китая, нефть Brent в "минусе", но фьючерсы на американские и европейские индексы немного прибавляют. Во вторник будет опубликован индекс потребительского доверия в США за август. Ожидается, что показатели могут показать некоторое замедление относительно предыдущего месяца, что может немного ослабить текущий всплеск оптимизма инвесторов. Тем не менее, положительный взгляд на вторник пока сохраняется, не исключены попытки индекса МосБиржи обновить максимум.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, вторая по величине экономика мира показывает в последнее время все больше признаков замедления: индекс деловой активности в производственной сфере Китая снизился в августе до 50,1 пункта с 50,4 в июле. Причин ухудшения деловой активности в производственной сфере несколько: от локдаунов, вызванных вспышками COVID-19, высоких цен на сырье, замедления экспорта, жестких регуляторных мер по сдерживанию высоких цен на недвижимость, до кампании по снижению выбросов углерода.

Однако реакция фондовых индексов неоднозначна. С одной стороны, предприятия Китая и экономика в целом в августе оказались под растущим давлением, поскольку производственная активность росла более медленными темпами, а сектор услуг резко сократился. C другой стороны, столь негативные данные повысили вероятность получения краткосрочной поддержки для стимулирования роста. Основные индексы Китая, просевшие на выходе статистики, отыграли снижение и перешли к росту.

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, инвесторы продолжают отыгрывать позитивный внешний фон, заданный в конце прошлой недели выступлением главы ФРС Пауэллом. Кроме того, многие бумаги получили поддержку от отчетов, наиболее важным из которых был газпромовский за первое полугодие. При этом цены на газ в Европе установили новый рекорд, превысив $600 за тысячу кубометров. В результате, акции газовой монополии закрепились выше 300 рублей. Теперь следующей целью роста является район 320 руб. Исходя из цен на газ, низкого уровня заполнения подземных газохранилищ, во втором полугодии "Газпром" (MOEX: GAZP) должен показать еще более сильные финансовые результаты, и рост его акций продолжится.

Рост цен на алюминий и никель стимулирует подъем акций "Русала" и "Норникеля". ГМК в последнее время выглядит очень слабо, пора ему догонять ушедший вперед рынок. Растут цены и на сталь. Кроме того, появилась информация, что правительство может отказаться в следующем году от экспортных пошлин на металлы, что должно подогреть бумаги черных металлургов.

Однако формирования нового мощного восходящего тренда по российскому рынку акций не ожидается: новых поводов для ралли нет ни в России, ни на Западе. При этом на отечественном рынке уже начала чувствоваться тенденция нехватки денег. Возможно, это связано с тем, что в преддверии думских выборов нерезиденты фиксируют прибыль по рублевым активам. В любой момент по рынкам может прокатиться небольшая коррекция, которую нужно будет использовать для наращивания "лонгов".

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что из-за урагана "Ида" нефтяные компании были вынуждены эвакуировать большую часть персонала с морских добывающих платформ, в результате чего американская добыча временно лишилась 1,7 млн б/с. Также пострадала нефтепереработка, из-за чего в регионе начали расти цены на топливо.

Пока не ясно, как быстро нефтяная отрасль сможет вернуться в нормальный режим, но обычно на это уходит около 1-2 недель. Отраслевая статистика от EIA, публикуемая по средам, на этой и следующей неделе будет искажена из-за влияния урагана и нерепрезентативна для оценки среднесрочных трендов.

Несмотря на падение добычи цены на американский сорт WTI заметно отстают от североморского бенчмарка. Спред между сортами расширился до $4,2 за баррель, хотя еще месяц назад он был менее $2. Это может говорить о том, что рост котировок связан не только с эффектом урагана, но и с ожидаемым дефицитом мировых поставок на фоне слабого доллара США. При этом в США ожидается рост добычи в IV квартале, а также дополнительное предложение в виде продажи 20 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR).

В фокусе внимания теперь встреча ОПЕК+ 1 сентября, где нефтепроизводители обсудят производственную политику до конца года. Актуальные планы предполагают увеличение добычи нефти на 0,4 млн б/с ежемесячно. Этот объем частично должен восполнить рыночный дефицит, оставляя небольшое пространство для маневра на случай замедления спроса из-за COVID-19.

Министр нефти Кувейта на выходных заявил, что ОПЕК+ может отложить месячное увеличение добычи из-за скачка COVID-19 в Азии. Однако три источника Reuters сообщают, что текущий график может остаться в силе.

Если не появится новых драйверов, цены Brent могут скорректироваться в район $70-71 за баррель. При этом многое будет зависеть от решения ОПЕК+. Если страны действительно отложат увеличение добычи, то котировки вполне могут отыграть такие новости скачком выше $75 за баррель, считает Галактионов.

В США в понедельник индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,9%: снизился Dow Jones (-0,2%) и обновили максимумы S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,9%).

Глава Федрезерва Джером Пауэлл на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в минувшую пятницу дал сигнал о том, что мощные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса, будут сворачиваться медленно и постепенно. Однако он дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX выросли на 0,1-0,5%, FTSE просел на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Японский рынок вырос благодаря менее слабым, чем ожидалось, статданным по экономике страны. В то же время заболеваемость COVID-19 в Японии держится на рекордных уровнях, и власти продлили режим чрезвычайного положения до 12 сентября.

Согласно предварительным данным, опубликованным во вторник, промпроизводство в Японии в июле снизилось на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали падение на 2,5%. В годовом выражении объем промпроизводства увеличился на 11,6% после скачка на 23% месяцем ранее.

Статданные из Китая, опубликованные во вторник, показали, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" и введенные для его сдерживания карантинные меры ограничили деловую активность как в промышленном секторе, так и в сфере услуг страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 50,1 пункта, минимальной отметки с февраля 2020 года. PMI сферы услуг и строительства упал до 47,5 пункта - ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", а также ждет очередного заседания ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,92 за баррель (-0,7% и +1% накануне), октябрьская цена WTI - $68,74 за баррель (-0,7% и +0,7% в понедельник).

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц. При этом они договорились ежемесячно проводить консультации для оценки ситуации на рынке и целесообразности наращивания производства. Ближайшая встреча назначена на 1 сентября.

Решение об увеличении добычи, согласованное в прошлом месяце странами ОПЕК+, может быть пересмотрено на заседании 1 сентября, заявил в минувшее воскресенье агентству Reuters министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "КАМАЗа" (+28%, до 120,8 рубля), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+10,6%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+9,3%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+8,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+7,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+5,7%).

В минувшую пятницу "КАМАЗ" опубликовал сильный отчет за полугодие по МСФО: чистая прибыль составила 3,969 млрд руб. против 32 млн руб. годом ранее, выручка увеличилась на 40,2% (до 118,853 млрд руб.).

ПАО "Корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) (+0,7%) в I полугодии 2021 года сократило чистый убыток по МСФО почти в 12 раз относительно того же периода прошлого года, до 1,47 млрд руб., следует из отчетности компании

Чистая прибыль ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+0,7%) по МСФО по итогам первого полугодия 2021 года составила 1,961 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 401,9 млн рублей годом ранее, сообщается в отчете компании.

Грузовой автоперевозчик Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент" (MOEX: GTRK), ГТМ) (+0,5%) завершил I полугодие 2021 года с небольшой чистой прибылью по МСФО в 23,7 млн руб. против убытка в 22,5 млн руб. годом ранее, сообщила компания. Выручка группы выросла на 20%, до 5,59 млрд руб.

Подешевели бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (-6,1%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4,8%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,6%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (-3,2%, до 629,25 рубля).

Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в I полугодии 2021 года снизилась на 41% по сравнению с тем же периодом 2020 г., до 4,2 млрд руб., сообщила компания. Между тем, показатель оказался несколько лучше прогнозов. Аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", ожидали снижения чистой прибыли группы приблизительно на 46%, до 3,8 млрд руб.

Группа Globaltrans договорилась о продаже принадлежащей ей 60%-ной доли в компании "СинтезРейл", говорится в сообщении железнодорожного холдинга. Сумма сделки составит 1,1 млрд руб., она будет оплачена денежными средствами.

Кроме того, Globaltrans выплатит дивиденды за I полугодие 2021 года в размере 22,5 руб. на акцию, следует из сообщения компании. Кроме того, она нацелена выплатить по 27,97 руб. на бумагу по итогам II полугодия.

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,2%) в I полугодии 2021 года сократило чистый убыток по МСФО почти в 36 раз относительно того же периода прошлого года, до 976 млн руб., следует из отчетности компании. Выручка выросла на 37%, до 134,5 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,7 млрд рублей (из них 3,55 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,58 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,39 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Рк вч

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