"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целью 163,4 руб., говорится в комментарии инвесткомпании.

"АЛРОСА" выплатит дивиденд в размере 8,8 руб. на акцию по итогам I полугодия 2021г. Дата закрытия реестра назначена на 19 октября. Компания распределила 100% свободного денежного потока в условиях отрицательного чистого долга согласно дивидендной политике. В совокупности с дивидендом за 2-е полугодие 2021г (9,5 руб. на акцию) "АЛРОСА" выплатила акционерам 18,3 руб. на акцию, что обеспечило доходность на уровне 13% к текущим котировкам. В обозримом будущем мы ожидаем небольшое снижение дивидендов в связи с падением запасов алмазов и нормализацией объемов продаж. Согласно нашим расчетам выплата за II полугодие 2021г составит 6,7 руб. на акцию, что по-прежнему формирует достойный уровень доходности. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг "АЛРОСА" с целевой ценой 163,4 руб.", - пишет аналитик Василий Сучков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.