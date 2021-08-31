Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,4-74,3 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,4-74,3 руб./$1 и на уровне 86,6-87,4 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала".

"30 августа курс российского рубля был стабилен за счет общего позитива рынков после заявлений ФРС (регулятор пока не намерен ужесточать монетарную политику и сворачивать программу выкупа активов). Поддержкой национальной валюте выступали котировки нефти - баррель марки Brent превысил отметку $73 на фоне сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Ида", который обрушился на Луизиану. На утренних торгах 31 августа курс доллара составил 73,49 руб. (-0,75 коп.), курс евро - 86,84 руб. (+19,25 коп.). Нефтяные цены слегка корректируются, находясь выше $72 за баррель", - пишет аналитик Денис Бадьянов.

По его мнению, в краткосрочной перспективе российский рубль будет торговаться в диапазоне 73,4-74,3 в паре с долларом и на уровне 86,6-87,4 в паре с европейской валютой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.