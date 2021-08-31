Цена нефти останется в пределах $71-73/барр. в преддверии саммита ОПЕК+ - ПСБ

Цена нефти Brent останется в пределах $71-73/барр. в преддверии саммита ОПЕК+, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ),

"Котировки нефти остаются в рамках диапазона $71-73/барр. (данные по ноябрьскому фьючерсу Brent). Поддержки от урагана Ида, развернувшегося в Мексиканском заливе, как таковой не случилось: опасения, что остановка добывающих мощностей скажется на потреблении сырой нефти НПЗ, вышли на первый план. Также не порадовала статистика по деловой активности в Китае за август. Индекс PMI в промсекторе опустился до 50,1 п. в августе, а в секторе услуг составил 47,5 п. против 53,3 п. в июле, что является весьма сильным снижением. Во вторник в фокусе статистика по запасам от API, но она не будет пока учитывать остановку добывающих мощностей. Мы полагаем, впрочем, что цена нефти Brent останется в зоне $71-73/барр. в преддверии саммита ОПЕК+, который состоится в среду", - пишет эксперт банка Екатерина Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.