Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчетность и макростатистика:

- "Газпром" проведёт телефонную конференцию по результатам за II квартал 2021г.

- Globaltrans представит квартальную финансовую отчётность.

- В Европе выйдут индексы потребительских цен для ряда европейских стран и еврозоны в целом.

- В США будут опубликованы данные по ценам на жилье и настроениям потребителей, а также еженедельный отчёт Американского института нефти по товарным запасам углеводородов.

- Перед закрытием торгов в Москве ожидается индекс PMI для России.

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