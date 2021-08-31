Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 31 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: индикатор Dow Jones Industrial Average снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекордные максимумы. Ключевым событием минувшей недели стало выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Слова Пауэлла были восприняты инвесторами как сигнал о том, что мощные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса, будут сворачиваться медленно и постепенно.

Пауэлл, выступивший в пятницу, заявил, что ФРС может приступить к сокращению объема выкупа облигаций, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, уже в этом году. При этом он четко дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом. Пауэлл отметил ошибки, совершенные в прошлом, когда руководители американского ЦБ преждевременно поднимали ставку, опасаясь усиления инфляции. Для того, чтобы ФРС повысила ставку, рынку труда и потребительским ценам предстоит "пройти гораздо более жесткие тесты", заявил Пауэлл. В своем выступлении Пауэлл также отметил, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" несет в себе риски для мировой экономики.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики во вторник. Японский Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 1,1% благодаря менее слабым, чем ожидалось, статданным по экономике страны. В то же время заболеваемость COVID-19 в Японии держится на рекордных уровнях, и власти продлили режим чрезвычайного положения до 12 сентября. Согласно предварительным данным, опубликованным во вторник, промпроизводство в Японии в июле снизилось на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали падение на 2,5%. В годовом выражении объем промпроизводства увеличился на 11,6% после скачка на 23% месяцем ранее. Тем временем безработица в Японии опустилась до минимальных за три месяца 2,8% с июньских 2,9%. Аналитики не ожидали изменения безработицы. Количество безработных в стране сократилось на 120 тыс. по сравнению с июнем - до 1,9 млн.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng опустился в ходе торгов на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%. Статданные из Китая, опубликованные во вторник, показали, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" и введенные для его сдерживания карантинные меры ограничили деловую активность как в промышленном секторе, так и в сфере услуг страны. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 50,1 пункта, минимальной отметки с февраля 2020 года. PMI сферы услуг и строительства упал до 47,5 пункта - ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности.

Южнокорейский индекс KOSPI поднялся в ходе торгов на 1,3%, австралийский S&P ASX 200 - на 0,6%. Промпроизводство в Южной Корее в июле увеличилось на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем при ожидавшемся экспертами снижении на 0,1%. Рост промпроизводства в годовом выражении составил 7,9%, что также оказалось лучше консенсус-прогноза, предусматривавшего повышение на 7%. Розничные продажи в Южной Корее в прошлом месяце уменьшились на 0,6% по сравнению с июнем и выросли на 7,9% в годовом выражении.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют значимой динамики во вторник утром, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, а также ждет очередного заседания ОПЕК+. Страны ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц. При этом они договорились ежемесячно проводить консультации для оценки ситуации на рынке и целесообразности наращивания производства. Ближайшая встреча назначена на 1 сентября. Решение об увеличении добычи, согласованное в прошлом месяце странами ОПЕК+, может быть пересмотрено на заседании 1 сентября, заявил в минувшее воскресенье агентству Reuters министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $73,41 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1% - до $73,41 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $69,21 за баррель, что также соответствует итоговому значению предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 0,7% - до $69,21 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,725 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,268 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 августа вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (28-30 августа) 0,08%, поднявшись до 725,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,45%), "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,26%) и "Газпромбанк-001Р-3Р" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК-001P-02" (-0,99%), "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (-0,14%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 8,67% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В дату выплат 7-11-го купонов гасится по 16,5% от номинальной стоимости, а в дату окончания 17-го купонного периода - 17,5% от номинала. Купоны квартальные.

АО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) полностью разместило выпуск 10-летних облигаций с 3-летней офертой серии 001Р-07 объемом 6,3 млрд рублей. Сбор заявок прошел 25 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,8% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 10,17% годовых.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 003P-06 в размере 7,4% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-4-го купонов. Сбор заявок на облигации проходил с 10:00 МСК 17 августа до 15:00 30 августа. Техническое размещение выпуска запланировано на 3 сентября. Кроме того, Промсвязьбанк в первой половине сентября планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 003Р-07 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 145 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ.

ПАО "НГК "Славнефть" с 12:00 до 13:00 МСК 31 августа проведет сбор заявок на облигации серий 002Р-01 и 002Р-02. Техническое размещение запланировано на 14 сентября. Параметры выпусков пока не сообщаются. Облигации размещаются в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Первая программа биржевых облигаций компании объемом до 30 млрд рублей была зарегистрирована "Московской биржей" в октябре 2018 года, программа в полном объеме реализована.

РН банк 7 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-09 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 150 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3 года. Техразмещение запланировано на 10 сентября.

"Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установила ставку 12-14-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 0,01% годовых. Компания разместила 7-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в марте 2016 года по ставке 10,9% годовых. Ставка текущего купона составляет 6,95% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 13 сентября.

Альфа-банк установил ставку 15-16-го купонов облигаций серии БО-13 в размере 7,45% годовых. Банк разместил 15-летние облигации серии БО-13 объемом 5 млрд рублей в сентябре 2014 года. Бонды имеют 30 полугодовых купонов. Ставка текущего купона составляет 5,3% годовых. По бумагам 13 сентября предстоит оферта.

КБ "Солидарность" установил ставку 14-17-го купонов серии БО-02 на уровне 8% годовых. Выпуск БО-02 объемом 1,5 млрд рублей был размещен в марте 2015 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 3% годовых, по выпуску 17 сентября предстоит оферта. Это единственный выпуск в обращении у банка.

Владельцы облигаций АО "Бизнес-Недвижимость" серии 001Р-01 дали согласие на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления. Собрание владельцев облигаций прошло 26 августа. Облигационеры отказываются от права требовать досрочного погашения бумаг в случае снижения доли участия эмитента в уставном капитале до размера менее 50% уставного капитала плюс 1 обыкновенная именная акция и (или) снижения доли владения эмитента обыкновенными именными акциями до размера менее 50% обыкновенных именных акций плюс 1 обыкновенная именная акция АО "Мосдачтрест". В условиях выпуска при его размещении была заложена ковенанта: возможно досрочное погашение облигаций по требованию владельцев в случае потери контроля над эмитентом со стороны АФК "Система" (MOEX: AFKS) и в случае потери контроля эмитентом в АО "Мосдачтрест". Выпуск сроком обращения 4 года на 4 млрд рублей был размещен в августе 2020 года по ставке 7,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов, 40% - при погашении выпуска. Купоны квартальные.