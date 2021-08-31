Идея дня: акции Газпрома остаются привлекательными для покупок - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "Газпрома" остаются привлекательными для покупок, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Котировки акций "Газпрома" выросли после отчета о прибыли на 12% выше консенсуса. Акции могут продолжить рост после пресс-конференции и вероятного пересмотра прогнозов аналитиками. Пик инфляции и экономического роста в Китае и США пройден. Вероятно, лучшая часть цикла уже позади. Несмотря на это, нам по-прежнему нравятся акции "Газпрома" в связи ростом прибыли, улучшением фундаментальных показателей и высокой дивидендной доходностью", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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