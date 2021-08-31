Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник ростом на 0,1-0,3% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, повышением на 0,1-0,3%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3930-3940 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3920, 3900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3950, 3960 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он c большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

По мнению эксперта, во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Среди большого количества иностранных статистических показателей косвенное влияние на локальный рынок акций, на взгляд Манжоса, способна оказать лишь публикация августовской оценки индекса потребительского доверия в США от CB (17:00 МСК).

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