Утренние прогнозы: торги акциями РФ во вторник начнутся, скорее всего, с умеренного позитива

По мнению аналитиков, торги акциями РФ во вторник начнутся, скорее всего, с незначительного роста. Этому способствует слабо-позитивный внешний фон.

BCS Express (Василий Карпунин): "Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник незначительно откатились. Азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 без существенных изменений, нефть Brent в минусе на 0,5% и находится около уровня $71,8 (ноябрьский контракт). С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия понедельника. Во вторник с утра позитивную динамику показывает ряд металлов. На 3% растет никель, более 2% прибавляет алюминий, поднимаются медь и золото. Подобный фон может поддержать акции "Норникеля" и "РусАла".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3930-3940 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3920, 3900 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3950, 3960 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он c большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Формирования нового мощного восходящего тренда по российскому рынку акций мы не ждем. Новых поводов для ралли нет ни у нас, ни на Западе. При этом на отечественном рынке уже начала чувствоваться тенденция нехватки денег. Возможно, это связано с тем, что в преддверии думских выборов нерезиденты фиксируют прибыль по рублевым активам. В любой момент по рынкам может прокатиться небольшая коррекция, которую нужно будет использовать для наращивания лонгов".

ПСБ (Владимир Соловьев): "Учитывая слабо позитивный внешний фон на глобальных рынках, мы считаем, актуальным для индекса МосБиржи на сегодняшнюю торговую сессию диапазон 3900-3950 пунктов, однако также не исключаем очередных попыток индекса обновления максимумов и выхода за верхнюю границу уровня".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка ростом на 0,5%".