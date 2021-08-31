S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды, Brent подешевела до $73,19 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Японский рынок растет на позитивных статданных, Гонконг и Китай в минусе. Котировки нефти снижаются перед встречей ОПЕК+, Brent подешевела до $73,19 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: индикатор Dow Jones Industrial Average снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекордные максимумы.

С начала августа индексы Dow и Nasdaq набрали 1,3% и 4% соответственно, S&P 500 вырос на 3%.

Ключевым событием минувшей недели стало выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Слова Пауэлла были восприняты инвесторами как сигнал о том, что мощные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса, будут сворачиваться медленно и постепенно.

Пауэлл, выступивший в минувшую пятницу, заявил, что ФРС может приступить к сокращению объема выкупа облигаций, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, уже в этом году.

При этом он четко дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом. Пауэлл отметил ошибки, совершенные в прошлом, когда руководители американского ЦБ преждевременно поднимали ставку, опасаясь усиления инфляции.

Для того, чтобы ФРС повысила ставку, рынку труда и потребительским ценам предстоит "пройти гораздо более жесткие тесты", заявил Пауэлл.

В своем выступлении Пауэлл также отметил, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" несет в себе риски для мировой экономики.

"С учетом рекордного роста ВВП и прибыли компаний, ускорения инфляции и пика количества заражений новым штаммом коронавируса "дельта" ФРС, вероятно, ощутит более существенную необходимость начать отказ от чрезвычайных стимулирующих мер", - пишет эксперт Morgan Stanley (SPB: MS) Майк Уилсон.

"Мы ждем более официального сигнала от Федрезерва на сентябрьском заседании FOMC, и, вероятно, рынки тоже его ждут", - отметил он.

Тем временем Административно-бюджетное управление (OMB) при президенте США более чем вдвое подняло прогноз инфляции, поскольку вызванные пандемией COVID-19 перебои в цепочках поставок продолжают оказывать повышательное давление на цены.

Теперь ожидается, что в четвертом квартале потребительские цены в стране увеличатся на 4,8% относительно аналогичного периода прошлого года против майского прогноза в 2%, сообщает The Wall Street Journal.

OMB также улучшило оценку роста ВВП США по итогам текущего года до 7,2% по сравнению с ожидавшимися в мае 5%. Восстановление экономики происходит быстрее прогнозов благодаря масштабной вакцинации населения и возвращению активности к нормальному уровню этим летом.

Трейдеры также следили за новостями по поводу урагана "Ида", который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10%-ный рост цен на нефть на прошлой неделе.

Участники рынка также подводили итоги сезона отчетности за второй квартал. К настоящему времени финансовую отчетность опубликовали 477 компаний из S&P 500.

Выручка свыше 75% крупных американских компаний США во втором квартале превзошла уровень допандемийного 2019 года. Это говорит о том, что многие виды бизнеса смогли адаптироваться к изменившимся из-за COVID-19 условиям, отмечает The Wall Street Journal.

Среди компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, у 213 выручка оказалась выше показателя за 2019 год после падения в прошлом году. Доходы еще 153 фирм увеличились и в этом году, и в 2020 году. При этом у 101 компании выручка продолжает оставаться ниже, чем в 2019 году. У десяти она упала в 2021 году после роста в прошлом году.

По итогам торгов в понедельник в том числе подорожали акции технологических компаний.

Цена бумаг производителя чипов NVIDIA Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 0,2%.

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) выросли на 1,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,4%.

Бумаги Affirm Holdings Inc., владеющей сервисом онлайн-покупок в рассрочку, подскочили на 46,7% после того, как компания объявила о партнерстве с Amazon.com Inc. (SPB: AMZN). Капитализация Amazon увеличилась на 2,15%.

Акции Catalent Inc. (SPB: CTLT) подорожали на 0,35%. Крупнейший в мире поставщик решений для фармацевтических и биотехнологических компаний, как ожидается, объявит о покупке американского производителя жевательных и леденцовых витаминов и пищевых добавок Bettera Holdings LLC за $1 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,16% и составляло 35399,84 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 0,43% - до 4528,79 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 0,90%, составив 15265,89 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики во вторник.

Японский Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 1,2% благодаря менее слабым, чем ожидалось, статданным по экономике страны. В то же время заболеваемость COVID-19 в Японии держится на рекордных уровнях, и власти продлили режим чрезвычайного положения до 12 сентября.

Согласно предварительным данным, опубликованным во вторник, промпроизводство в Японии в июле снизилось на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали падение на 2,5%. В годовом выражении объем промпроизводства увеличился на 11,6% после скачка на 23% месяцем ранее.

Тем временем безработица в Японии опустилась до минимальных за три месяца 2,8% с июньских 2,9%. Аналитики не ожидали изменения безработицы. Количество безработных в стране сократилось на 120 тыс. по сравнению с июнем - до 1,9 млн.

Акции японского ритейлера Fast Retailing Co., владельца бренда Uniqlo, прибавляют в цене 1,8% на торгах во вторник. Котировки бумаг автопроизводителей Toyota и Honda выросли соответственно на 0,6% и 1%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng опустился в ходе торгов на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%.

Статданные из Китая, опубликованные во вторник, показали, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" и введенные для его сдерживания карантинные меры ограничили деловую активность как в промышленном секторе, так и в сфере услуг страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 50,1 пункта, минимальной отметки с февраля 2020 года. PMI сферы услуг и строительства упал до 47,5 пункта - ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности.

Бумаги Ping An Insurance Group теряют в цене 5,6% на торгах в Гонконге и 2% в Шанхае на информации о том, что китайский регулятор проверяет инвестиции компании на рынке недвижимости, а также потребовал от нее приостановки продаж продуктов в сфере альтернативных инвестиций.

Южнокорейский индекс KOSPI поднялся в ходе торгов на 1,3%, австралийский S&P ASX 200 - на 0,6%.

Промпроизводство в Южной Корее в июле увеличилось на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем при ожидавшемся экспертами снижении на 0,1%. Рост промпроизводства в годовом выражении составил 7,9%, что также оказалось лучше консенсус-прогноза, предусматривавшего повышение на 7%.

Розничные продажи в Южной Корее в прошлом месяце уменьшились на 0,6% по сравнению с июнем и выросли на 7,9% в годовом выражении.

Акции Samsung Electronics прибавляют в цене 2,3%, Hyundai Motor - 0,7%.

Цены на нефть снижаются во вторник, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, а также ждет очередного заседания ОПЕК+.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц. При этом они договорились ежемесячно проводить консультации для оценки ситуации на рынке и целесообразности наращивания производства. Ближайшая встреча назначена на 1 сентября.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $73,19 за баррель, что на $0,22 (0,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,71 (1%) - до $73,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,06 за баррель, что на $0,15 (0,22%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,47 (0,7%) - до $69,21 за баррель.

Решение об увеличении добычи, согласованное в прошлом месяце странами ОПЕК+, может быть пересмотрено на заседании 1 сентября, заявил в минувшее воскресенье агентству Reuters министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

"Рынок будет внимательно следить за заседанием ОПЕК+, чтобы понять, считают ли министры, что спрос на нефть будет восстанавливаться не так быстро, как они ожидали", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс.

Статданные из Китая, опубликованные во вторник, показали, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" и введенные для его сдерживания карантинные меры ограничили деловую активность как в промышленном секторе, так и в сфере услуг.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 50,1 пункта, минимальной отметки с февраля 2020 года. PMI сферы услуг и строительства упал до 47,5 пункта - ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности.