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30 августа 2021 года 18:32

"Велес-Капитал" рекомендует покупать акции "РусАла" с целью 65,2 руб

"Велес-Капитал" рекомендует покупать акции "РусАла" с целевой ценой 65,2 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"РусАл" представил сильные финансовые результаты за I полугодие 2021г. Рост мировых цен на алюминий выше $2600/т, высокие дивиденды "Норникеля" и радикальное снижение долговой нагрузки делают бумаги компании одними из наиболее привлекательных в секторе. Однако отсутствие дивидендных выплат, неопределённость использования накопленного кэша, возможная коррекция цен на алюминий, разногласия между двумя крупнейшими акционерами (SUAL и En+), приостановка разделения, экспортные пошлины и непрозрачная активность M&A могут тормозить рост котировок и препятствовать попаданию в индекс MSCI Russia в ноябре. На наш взгляд, позитивные факторы перевешивают негативные моменты, поэтому мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций "РусАла" с целевой ценой 65,2 руб.", - отмечает аналитик инвесткомпании Василий Сучков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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