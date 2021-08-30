"Велес-Капитал" рекомендует покупать акции "РусАла" с целью 65,2 руб

"Велес-Капитал" рекомендует покупать акции "РусАла" с целевой ценой 65,2 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"РусАл" представил сильные финансовые результаты за I полугодие 2021г. Рост мировых цен на алюминий выше $2600/т, высокие дивиденды "Норникеля" и радикальное снижение долговой нагрузки делают бумаги компании одними из наиболее привлекательных в секторе. Однако отсутствие дивидендных выплат, неопределённость использования накопленного кэша, возможная коррекция цен на алюминий, разногласия между двумя крупнейшими акционерами (SUAL и En+), приостановка разделения, экспортные пошлины и непрозрачная активность M&A могут тормозить рост котировок и препятствовать попаданию в индекс MSCI Russia в ноябре. На наш взгляд, позитивные факторы перевешивают негативные моменты, поэтому мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций "РусАла" с целевой ценой 65,2 руб.", - отмечает аналитик инвесткомпании Василий Сучков.

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