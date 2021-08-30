.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
.
30 августа 2021 года 18:07
BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Salesforce, Western Digital, WestRock, AES Corp и General Motors, говорится в комментарии инвесткомпании. Salesforce.com Inc. - облачная компания в сегменте ПО как услуга для управления отношений с клиентами или CRM. Она расширила свою деятельность, зайдя в мобильный сегмент, соцсети, аналитику и искусственный интеллект. "Пандемия ускорила долгосрочный тренд на цифровую трансформацию компаний. Новая парадигма работы из дома (или гибридная модель работы из дома и офиса) привела к росту спроса на решения ПО для облачных, распределительных и граничных вычислений, а также для совместной работы.Salesforce, на наш взгляд, сможет выиграть от долгосрочных трендов в сегменте корпоративного ПО (цифровизация с фокусом на клиентский опыт, ПО как услуга, аналитику данных, а также услуги платформенного ПО, уход от более дорогих локальных решений). Компания активно внедряет инновации, расширяет долю на ключевых рынках и занимается экспансией на глобальные. Экспансия в смежные отрасли, в сторону более перспективной продукции, делает портфель продукции сбалансированным", - пишут эксперты инвесткомпании. Включены в топ-5 недели и акции WestRock Co. - производителя и поставщика бумаги и упаковки, в том числе из гофрированного картона, на рынках Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Австралии. Аналитики отмечают эффективную работу менеджмента WestRock, сильную репутацию компании в своей отрасли и ожидаем, что ее продукты и услуги будут пользоваться высоким спросом по окончании коронакризиса. "Компанию отличают устойчивые балансовые показатели и привлекательная дивидендная доходность (около 2,0%) в условиях низких процентных ставок. Кроме того, сейчас акции WRK торгуются с дисконтом в сравнении с группой аналогов (IP, PKG, SON) на фоне снижения котировок после резкого подъема с пандемических минимумов, достигнутых в марте 2020г", - отмечается в комментарии BCS Global Markets. AES Corp. - независимая глобальная компания в электроэнергетике. Компания генерирует около 32 тыс. МВт электроэнергии посредством 55 тепловых электростанций и станций возобновляемой электроэнергии. Стратеги инвесткомпании полагают, что эффективные активы компании в сегменте газовой электрогенерации со временем станут источником роста прибыли. "Компания выигрывает от благоприятного регулирования в США (Indianapolis Power & Light, Dayton Power & Light и AES Hawaii), - подчеркивается в комментарии. - Другие долгосрочные позитивные факторы: рост денежного потока, выход из непрофильных активов и прирост как оптовых, так и промышленных клиентов за год, несмотря на пандемию. AES продолжит оптимизировать портфель регулируемых и нерегулируемых активов в сегменте электрогенерации". Сохраняет позиции в топ-5 Western Digital. Компания производит жесткие диски (HDD) на базе DRAM, твердотельные SSD-накопители и мобильную память для облачных и локальных ЦОД, настольных ПК и ноутбуков, систем хранения данных и видеонаблюдения и т. д. По мнению экспертов, лидерство Western Digital в сегментах DRAM и NAND позволит компании эффективно использовать положительную динамику в сегменте хранения данных, которой способствует текущий цикл развития 5G-сетей, рост количества облачных ЦОД, постоянный спрос на периферийные устройства, восстановление корпоративных расходов и в целом продолжающийся процесс цифровизации экономики. Остается в топ-5 и General Motors - один из крупнейших в мире автопроизводителей. "Основные факторы поддержки: высокая рентабельность в Северной Америке, устойчивый денежный поток, сильные балансовые показатели, - указывают эксперты BCS Global Markets. - Ожидается, что компания возобновит выплату дивидендов. Сезонно сглаженные продажи автомобилей в США (SAAR-показатель) в 2021г вряд ли восстановятся до уровня 2019г (17,0 млн), но будут расти благодаря правительственным стимулирующим программам, низкой стоимости займов и рекордному уровню накоплений. Результаты компании также может поддержать рост потребительских расходов на фоне распространения вакцин против коронавируса". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
31 августа 2021 года 10:43
Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,4-74,3 руб./$1 и на уровне 86,6-87,4 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала". "30 августа курс российского рубля был стабилен за счет общего позитива рынков после заявлений ФРС (регулятор пока не намерен ужесточать... читать дальше
.31 августа 2021 года 10:29
Цена нефти Brent останется в пределах $71-73/барр. в преддверии саммита ОПЕК+, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ), "Котировки нефти остаются в рамках диапазона $71-73/барр. (данные по ноябрьскому фьючерсу Brent). Поддержки от урагана Ида, развернувшегося в Мексиканском заливе, как... читать дальше
.31 августа 2021 года 10:14
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции Группы "ПИК" и повышают целевую цену до 1450 руб. за штуку, говорится в комментарии банка. "Группа компаний ПИК" представила сильные финансовые результаты по итогам I полугодия 2021г по МСФО, которые оказались в целом на уровне ожиданий... читать дальше
.31 августа 2021 года 09:59
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчетность и макростатистика: - "Газпром" проведёт телефонную конференцию по результатам за II квартал 2021г. - Globaltrans представит квартальную финансовую... читать дальше
.31 августа 2021 года 09:47
Акции "Газпрома" остаются привлекательными для покупок, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Котировки акций "Газпрома" выросли после отчета о прибыли на 12% выше консенсуса. Акции могут продолжить рост после пресс-конференции и вероятного пересмотра прогнозов аналитиками. Пик инфляции и... читать дальше
.31 августа 2021 года 09:44
По мнению аналитиков, торги акциями РФ во вторник начнутся, скорее всего, с незначительного роста. Этому способствует слабо-позитивный внешний фон. читать дальше
.31 августа 2021 года 09:41
Москва. 31 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.31 августа 2021 года 09:37
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, повышением на 0,1-0,3%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3930-3940 пунктов. В качестве ближайших поддержек для... читать дальше
.31 августа 2021 года 09:26
Рост цен на алюминий и никель поддержит акции "РусАла" и "Норникеля" во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Утром во вторник более чем на 2% растет алюминий, а никель подорожал на 3,6%. Это простимулирует подъем акций "Русала" и "Норникеля". ГМК в последнее... читать дальше
.31 августа 2021 года 09:12
Акции "Газпрома" могут сохранить позитивную динамику во вторник, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Компания отчиталась по МСФО за I полугодие 2021г. Чистая прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам, во II квартале составила 521 млрд руб., почти в 3,5 раза превысив показатель... читать дальше
.31 августа 2021 года 09:03
Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Японский рынок растет на позитивных статданных, Гонконг и Китай в минусе. Котировки нефти снижаются перед встречей ОПЕК+, Brent подешевела до $73,19 за баррель. читать дальше
.31 августа 2021 года 09:01
Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в незначительном минусе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Внешний фон во вторник с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник лишь незначительно откатились. Азиатские рынки... читать дальше
.31 августа 2021 года 08:46
Москва. 31 августа. Доллар США почти не меняется, евро умеренно растет на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов. читать дальше
.30 августа 2021 года 19:32
Рубль вечером слегка ускорил повышение к доллару и евро, отыгрывая рост рыночного оптимизма на заявлениях Пауэлла и дорожающую нефть
Москва. 30 августа. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине, продолжая отыгрывать общемировой всплеск оптимизма после "голубиных" высказываний главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу и дорожающую нефть. читать дальше
.30 августа 2021 года 19:25
Москва. 30 августа. Рынок акций РФ в понедельник продолжил подъем вслед за мировыми площадками, подогретыми заявлениями главы Федрезерва США о дальнейшей монетарной политике, а также на фоне подорожавшей нефти (Brent достигла $73 за баррель); индекс Мосбиржи поднялся к 3930 пунктам, при этом вновь раллировали не входящие в расчет индекса акции "Мечела" на высоких оборотах. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.