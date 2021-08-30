BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", ВТБ, "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперты позитивно смотрят на "ММК" в свете высоких локальных цен на сталь, к тому же бумага - отличная ставка на падение цен на железную руду. Цены на ЖРС обвалились почти на 40% за 3 месяца, это очень позитивно для "ММК", так как у компании интеграция в руду всего лишь 17% против 130% у "Северстали". Цены на сталь пока не вызывают беспокойства, они стабильны. Коксующийся уголь продолжает дорожать, обвала пока не предвидится.

"ММК" - отличная идея и с точки зрения роста НДПИ из-за низкой интеграции. Катализаторы: снижение цен на ЖРС, стабилизация цен на сталь. Риски: глобальный спрос на сталь может также начать падать". - указывают аналитики инвесткомпании.

Сохраняет свои позиции в фаворитах "Газпром". "Катализаторы для бумаги: улучшение консенсуса по прибыли за 2021г и завершение строительства Северного потока - 2 (США фактически перестали противодействовать проекту). Потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля", - пишут стратеги.

ВТБ также остается в топ-5 недели, поддержку акциям банка, по мнению экспертов, оказывают сильные финансовые результаты, в частности, высокая чистая процентная маржа, хорошая кредитная активность, а также низкая стоимость риска. Коэффициент дивидендных выплат на уровне 50% обещает хорошую дивидендную доходность. Улучшение годового прогноза чистой прибыли до 295 млрд руб. поддерживает позитивный взгляд.

"Мы видим потенциал дальнейшего роста котировок "АЛРОСА", - пишут стратеги BCS Global Markets. - Дефицит запасов у добывающих компаний и на розничном рынке сохраняется, хотя недавние продажи алмазов Гохрана сократили дефицит до $300 млн с $500 млн в июне и начале июля, по словам заместителя гендиректора "АЛРОСА" Евгения Агуреева со ссылкой на оценки клиентов. Потенциал роста цен еще не исчерпан, что совпадает с нашей точкой зрения на повышение цен как на единственный способ сбалансировать рынок. Между тем компания видит возможность для дополнительного увеличения объемов производства в 2021г на 5%, что предполагает улучшение показателей продаж до конца года. Выставка в Лас-Вегасе на прошлой неделе продемонстрировала, что спрос на алмазы в США остается высоким, а заказы из США стимулируют активность на индийском рынке огранки".

Остается в топ-5 и "РусАл" - лидер в мировом производстве алюминия сейчас, на взгляд экспертов, фундаментально недооценен, в то время как поддержку оказывает стремительный рост цен на алюминий (почти +32% за 7 месяцев 2021г). Позитивные перспективы обусловлены высоким мировым спросом и новыми ограничениями на потребление электроэнергии для производителей алюминия в китайской провинции Гуанси (может вызвать временное закрытие 0,5 млн т мощностей). Эти факторы, по мнению аналитиков инвесткомпании, позитивны для операционных показателей UC Rusal во II полугодии 2021г.

"Хотя компания больше других пострадает от введения новых экспортных пошлин в России, основная часть негативного эффекта уже, вероятно, отыграна, поскольку влияние на рыночную капитализацию компании, по нашим оценкам, не превысит 3%. Кроме того, компания сократила чистый долг в I полугодии 2021г на 31% г/г за счет $1,4 млрд, полученных по итогам выкупа своих акций Норильским никелем", - пишут эксперты.

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