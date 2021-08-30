Рубль останется, вероятно, в диапазоне 72-75 руб./$1 в ближайшие недели - BCS GM

Курс рубля к доллару останется, вероятно, в диапазоне 72-75 руб./$1 в ближайшие недели, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Рост волатильности валютных торгов и снижение аппетита инвесторов к риску, которые на прошедшей неделе отмечались на мировых рынках накануне выступления председателя ФРС Дж. Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, оказали несущественное влияние на динамику рубля. В целом курс рубля с апреля 2021г остается стабильным в узком коридоре 72,5-75 руб./$1 - российской валюте помогают высокие цены на нефть и снижение геополитических рисков", - пишет эксперт Владимир Тихомиров.

По мнению аналитика, на прошедшей неделе рублю помогли усилившиеся цены на нефть, а также отскок мировых рынков после выступления Пауэлла. "Мы подтверждаем наш прогноз: в ближайшие недели рубль останется в текущем коридоре 72-75 руб./$1, а к концу 2021г может окрепнуть до уровней в 70-72 руб./$1", - заключает Тихомиров.

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