Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги Trip. com и Allianz, а также зафиксировав прибыль в акциях ASML и Renault, сообщается в материале инвестиционной платформы.

Новый состав топ-10 глобальных акций: Trip. com, Allianz, Сovestro, Сellnex Telecom, CK Hutchison, Novartis, Inditex, Hugo Boss, Nordea Bank, Whitbread.

"Мы решили зафиксировать прибыль в акциях ASML, которые с момента включения в портфель выросли на 22%. Также мы исключаем акции французского автопроизводителя Renault. Мы добавляем акции крупнейшей в Китае онлайн-платформы для бронирования отелей Trip. com. Считаем их перепроданными на фоне коррекции фондового рынка КНР. Также мы добавили акции финансовой группы Allianz - ожидаем роста прибыли на фоне вероятного роста доходностей по гособлигациям", - отмечают аналитики инвестиционной платформы.

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