"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR X5 с целью 2860 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group с целью 2860 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 2400 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают. что ретейлер может провести IPO своего онлайн-бизнеса в 2022-2023 годах, что должно повысить оценку этого сегмента. Менеджмент компании считает, что онлайн-бизнес стоит около $3 млрд. В прошлом году онлайн-оборот группы вырос на 360% благодаря локдауну, но пока это всего 1% от совокупной выручки.

По мнению аналитиков "Финама", любые комментарии на тему IPO или роста онлайн-сегмента должны поддержать акции X5 в краткосрочной перспективе. В августе компания предоставила сильную отчетность за II квартал 2021г: так, чистая прибыль выросла до 14,7 млрд рублей, превзойдя ожидания аналитиков. "Социальные выплаты для пенсионеров и военнослужащих, анонсированные властями, позитивно повлияют на итоги компании в III квартале, поскольку могут пойти напрямую в торговые сети, - подчеркивают эксперты "Финама". - Стоит отметить, что укрепление "Магнита" и "Ленты" за счет поглощения других розничных сетей не отразится на положении X5 Retail Group: из-за увеличения операционных и коммерческих расходов они не смогут в ближайшее время составить значительную конкуренцию компании в сегменте розничных продаж".

"С технической точки зрения бумага находится у сильного уровня поддержки, от которого просматривается зарождение тренда. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 2860 рублей. При покупке на 20% и выставлении стоп-заявки на уровне 2400 рублей риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,4", - указывают стратеги инвесткомпании.

X5 Retail Group - российская продуктовая розничная компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", цифровыми бизнесами "Vprok.ru Перекресток", "5Post", "Около" и медиаплатформой "Food.ru".

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