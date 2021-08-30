Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,0-74,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,0-74,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 86,0-87,50 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Возросшая стоимость нефти, цена на которую вновь вернулась на уровни выше $70/барр., выступает в пользу российского рубля, - отмечает эксперт банка. - В минувший четверг американская валюта немного укрепилась на фоне новых призывов к более раннему сворачиванию программы стимулирующих мер после выступления президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда. Несмотря на то, что глава ФРС США Джером Пауэлл на своем пятничном выступлении не внес конкретики и был осторожен в своих высказываниях, эксперты сходятся во мнении, что на данный момент экономика США по-прежнему на пути к тому, чтобы ФРС начала сокращать масштабную ежемесячную скупку облигаций уже в ближайшее время. Тем не менее, отсутствие решения в речи Пауэлла вызвало рост спроса на рисковые активы, включая рубль. Кроме того, в пользу рубля и ожидания рынка по росту ключевой ставки в РФ в сентябре, что сделает рублевые активы ещё боле привлекательными для керри-трейдеров".

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