Акции Southern, Duke Energy, Dominion Energy и NextEra Energy могут быть интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express

Акции Southern Co., Duke Energy, Dominion Energy и NextEra Energy в целом могут быть интересны для покупки в долгосрочный инвестиционный портфель, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Большинство котировок акций коммунальных служб на фондовом рынке США растут при начале коротких коррекций, а значит, могут рассматриваться как балансирующие активы в период глобального роста бумаг. При этом такие акции обычно растут, когда остальные падают, за исключением серьезных потрясений для всего рынка. - отмечает аналитик инвесткомпании. - Акции Southern Co., Duke Energy, Dominion Energy и NextEra Energy можно рассмотреть для покупки в долгосрочный портфель. Но несмотря на то, что бумаги позволяли заработать и получить большую устойчивость портфеля в прошлом, будущий результат не гарантирован. Стоит в любом случае внимательно следить за ситуацией на рынке и деятельностью компаний. В данный момент в секторе происходят серьезные изменения, сила которых будет только нарастать. Перед приобретением бумаг сектора рекомендуется глубже ознакомиться с трансформацией и будущими рисками".

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