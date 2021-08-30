Индекс S&P 500 проведет торги понедельника в диапазоне 4480-4530п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию понедельника в диапазоне 4480-4530 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"Индекс S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк преодолел психологически значимую отметку в 4500 пунктов и может продолжить рост в рамках краткосрочного восходящего тренда. Для разворота динамики S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки, расположенной в области 4370-4400 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании.

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