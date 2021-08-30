ПСБ сохраняет прогнозную цену бумаг Системы на уровне 45 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют прогнозную цену бумаг АФК "Система" на уровне 45 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"Мы положительно оцениваем финансовую отчетность компании за второй квартал 2021 года, лучше ожидаемой с точки зрения выручки и OIBDA. "Система" хорошо диверсифицирована, есть ряд бизнесов, которые приносят фиксированный доход ("МТС", "Медси", "Сегежа Групп", агрохолдинг "Степь") и есть часть рискованных активов с фокусом на инновационность. Учитывая специфику бизнеса, отдельный интерес представляют результаты непубличных дочек, претендентов на IPO. АФК "Система" нацелена на продолжение масштабирования "Биннофарма": с 25 июня компания включается в отчетность "Системы" и результаты можно будет оценить уже в третьем квартале 2021 года Также в долгосрочной перспективе возможен выход на IPO "Медси" и агрохолдинга "Степь", которые демонстрируют высокие темпы роста выручки, - пишет эксперт ПСБ Людмила Теличко. - По нашим оценкам АФК "Система" значительно недооценена относительно собственных активов в портфеле. Дополнительное давление на акции в последние полгода оказало IPO "Сегежа Групп", проведенное по нижней границе диапазона (при этом последняя отчетность продемонстрировала перспективность компании на рынке). Мы сохраняем наш целевой ориентир - 45 рублей за бумагу".

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