BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Сегежа Групп

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций "Сегежа Групп", говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Выручка "Сегежа Групп" в I полугодии 2021 года выросла благодаря росту цен по всем ключевым продуктам, что при контроле издержек привело к существенному улучшению показателя OIBDA. Резкий рост чистой прибыли г/г обусловлен увеличением операционной прибыли, а также позитивными курсовыми переоценками. Свободный денежный поток был отрицательным и составил минус 8,9 млрд руб. против минус 6,3 млрд руб. годом ранее. Это ожидаемый момент из-за роста капзатрат. "Сегежа" проходит активную стадию инвестиционного цикла, поэтому в ближайшие годы есть высокая вероятность, что FCF будет оставаться отрицательным, а долговая нагрузка вырастет, - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - Долгосрочный взгляд на акции "Сегежи" позитивный. Компания является одной из редких для российского рынка "историй роста". При реализации обозначенных менеджментом планов бумаги могут позитивно переоцениться".

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