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30 августа 2021 года 12:16

BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Сегежа Групп

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций "Сегежа Групп", говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Выручка "Сегежа Групп" в I полугодии 2021 года выросла благодаря росту цен по всем ключевым продуктам, что при контроле издержек привело к существенному улучшению показателя OIBDA. Резкий рост чистой прибыли г/г обусловлен увеличением операционной прибыли, а также позитивными курсовыми переоценками. Свободный денежный поток был отрицательным и составил минус 8,9 млрд руб. против минус 6,3 млрд руб. годом ранее. Это ожидаемый момент из-за роста капзатрат. "Сегежа" проходит активную стадию инвестиционного цикла, поэтому в ближайшие годы есть высокая вероятность, что FCF будет оставаться отрицательным, а долговая нагрузка вырастет, - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - Долгосрочный взгляд на акции "Сегежи" позитивный. Компания является одной из редких для российского рынка "историй роста". При реализации обозначенных менеджментом планов бумаги могут позитивно переоцениться".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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