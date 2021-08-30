Утренние прогнозы: открытие пройдет в плюсе

Аналитики ждут позитивное начало торгов на российском рынке акций в понедельник.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется ростом на 0,5% в понедельник".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник в небольшом плюсе на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне".

Sber CIB: "Российские акции могут начать торги понедельника в плюсе".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3890-3900 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3880, 3860 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3910, 3930 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен стабилизироваться около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Мы ждем, что благодаря поддержке цен на нефть и стабильности рубля оптимизм инвесторов на российском рынке в понедельник продолжится, а индекс Мосбиржи будет тяготеть к уровню 3950 пунктов, предпринимая попытки обновить максимум".