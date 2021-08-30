Рынок акций РФ утром продолжил рост вслед за миром, вновь раллирует Мечел

Москва. 30 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост вслед за мировыми площадками после заявлений главы Федрезерва США о дальнейшей монетарной политике; индекс МосБиржи превысил рубеж 3900 пунктов, при этом вновь раллируют не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3908,93 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1673,86 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 73,57 рубля (-0,04 рубля).

Обыкновенные акции "Мечела" выросли до 116,77 рубля (+11,2%) - максимум с июня 2018 года; "префы" подскочили до 249,6 рубля (+12,8%) - максимум с конца 2011 года.

Также подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Московской биржи" (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), Сбербанка (+0,2% и +0,4% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Цена газа в Европе вплотную приблизилась к $600 за тыс. кубометров, сообщила компания Ice Futures.

Выручка ПАО АФК "Система" по итогам II квартала 2021 года увеличилась на 16% год к году и составила 180 млрд рублей, говорится в финансовом отчете корпорации. Скорректированная OIBDA "Системы" в отчетном периоде показала рост на 6,7% - до 58,49 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 32,5%. Квартальные результаты корпорации оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса".

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,6%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения по рисковым активам в начале новой недели остаются оптимистичными. Рынок адаптируется к перспективе сворачивания Федрезервом программы покупок облигаций в этом году и теперь может ждать сигналов, главным образом, в отношении процентных ставок ФРС. Опасность для покупателей при этом по-прежнему представляет положение американских фондовых индикаторов у рекордных пиков. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3840-3940 пунктов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, благодаря поддержке со стороны цен на нефть и стабильности рубля оптимизм инвесторов на российском рынке сохраняется, а индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 3950 пунктов, предпринимая попытки обновить максимум. Руководители ФРС не озвучили точных сроков начала программы сворачивания выкупа активов, однако ожидается, что оно может произойти уже в этом году.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, Пауэлл дал намек на возможное сокращение объема выкупа облигаций с рынка уже в этом году, но при этом отметил, что даже сворачивание QE не является сигналом для повышения ставки. По словам Пауэлла, ужесточение денежно-кредитной политики сейчас будет "особенно вредной" ошибкой - эти слова вдохновили рынки.

Действительно, когда в прошлый раз ФРС начинала сокращать выкуп активов, это привело лишь к росту волатильности торгов, но тренд по американскому рынку акций продолжал оставаться восходящим. Серьезная коррекция последовала лишь когда появились четкие сигналы на повышение ставки.

Сбербанк (MOEX: SBER) показывает признаки окончания коррекции и готовность вновь идти обновлять исторические максимумы. Акции "Газпрома" превысили 300 рублей, теперь целью роста выступает район 315 руб. Продолжается рост цен на алюминий - на этом фоне в ближайшие дни акции "Русала" должны выглядеть лучше рынка. Сильно отстал от рынка в целом "Норникель", который может начать ликвидировать это отставание.

Нефть получила поддержку от начала сезона ураганов - в Мексиканском заливе почти полностью приостановлена добыча из-за урагана "Ида". Кроме того, появились слухи, что ОПЕК+ может пересмотреть планы по наращиванию добычи из-за негативного влияния на мировую экономику новой волны коронавируса.

Сопротивлением для нефти Brent является отметка $73 за баррель, не исключено, что нефть сможет ее преодолеть, но задержаться выше без сокращения добычи ОПЕК+ будет сложно. В любом случае, по-прежнему рекомендуется сокращать долю акций нефтяных компаний в портфелях, отмечает Антонов.

По мнению директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, рынки воодушевило отсутствие конкретики в словах Пауэлла, выступление которого можно свести к одной фразе: наблюдается "явный прогресс в направлении максимальной занятости", и "было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году", если восстановление продолжится. Таким образом, заявления "ястребов" ФРС о том, что сокращение QE уже в этом году - решенный вопрос, оказалось большим преувеличением. Однако в ближайшие три недели, до сентябрьского заседания ФРС, статистика по рынку труда, инфляции и экономическому росту будет для рынков наиболее важной и актуальной, так как именно она определит дальнейшие действия ФРС по вопросу сворачивания программы стимулирования.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, мягкая позиция главы ФРС во время выступления в пятницу опустила индекс доллара до 2-недельного минимума. Пауэлл не дал каких-либо намеков относительно графика сокращения стимулов и вселил надежды на то, что процентные ставки могут оставаться более низкими в течение длительного времени. Вследствие этого сырьевые цены останутся на высоком уровне.

Более 90% добычи нефти США в Мексиканском заливе было остановлено из-за урагана "Ида". Важным фактором для нефтяных цен является и заседание ОПЕК+ в среду, где будет обсуждаться ранее согласованное увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев. Министр нефти Кувейта заявил СМИ, что решение об увеличении добычи нефти на 400 тыс. б/с может быть пересмотрено в связи с некоторой слабостью спроса. Цены на нефть Brent двигаются в рамках понижательного канала $64,5-73,5 за баррель и по мере приближения к верхней границе давление продавцов будет возрастать. Что касается зоны поддержки, то она находится в диапазоне $68,5-69,5 за баррель.

Индекс РТС пока не может "перебить" июньский максимум (1695 пунктов - прим. ИФ). Отчасти это связано с нервозной ситуацией на рынке развивающихся стран в связи с проблемами инвесторов, которые покупали китайские акции. В последнее время некоторые инвесторы и инвесткомпании получили уведомление от Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, что, по новым правилам, компаниям, работающим с данными пользователей, нельзя выходить на биржу за границей. Китай усилит контроль над серыми схемами, которые используют многие IT-компании, чтобы обойти ограничения на иностранные инвестиции. Кроме давления китайских властей есть еще давление американских регулирующих органов, которые активно предупреждают инвесторов об опасности покупки акций китайских компаний. Закон о защите персональных данных начнет действовать с ноября, тогда будет некоторая ясность в правилах игры, отмечает Верников.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,7-1,2%, индикаторы S&P 500 (+0,9%) и Nasdaq (+1,2%) обновили рекордные максимумы после того как глава Федрезерва США Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоуле обозначил сдержанную позицию регулятора в отношении ужесточения монетарной политики.

По его словам, ФРС может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году, темпы восстановления экономики США превышают ожидания, однако штамм "дельта" создает краткосрочные риски для экономики. В случае сохранения высокой инфляции Федрезерв примет меры для снижения ценового давления, отметил Пауэлл.

Также глава ФРС сказал, что ужесточение денежно-кредитной политики сейчас может быть "особенно вредной" ошибкой. Но если устойчивый рост инфляции станет серьезной проблемой, FOMC "обязательно отреагирует", добавил он.

В Азии в понедельник рынки акций также выросли (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).

Заявления Пауэлла были восприняты инвесторами как сигнал о том, что мощные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса, будут сворачиваться медленно и постепенно.

При этом Пауэлл дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом. Пауэлл отметил ошибки, совершенные в прошлом, когда руководители американского ЦБ преждевременно поднимали ставку, опасаясь усиления инфляции.

Для того, чтобы ФРС повысила ставку, рынку труда и потребительским ценам предстоит "пройти гораздо более жесткие тесты", заявил Пауэлл.

Поддержку китайскому рынку оказывают ожидания, что власти страны продолжат принимать меры для поддержки экономики. Народный банк Китая на прошлой неделе влил в банковскую систему 120 млрд юаней ($18,5 млрд), что является самым существенным вливанием с февраля.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после ралли, в центре внимания трейдеров - последствия урагана Ида, который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10%-ный рост цен на сырье на прошлой неделе.

Трейдеры также ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,36 за баррель (-0,5% и +2,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,0 за баррель (-1,1% и +2% в пятницу).

В ожидании урагана в Мексиканском заливе была приостановлена работа мощностей, обеспечивающих добычу 1,74 млн баррелей нефти в сутки, что составляет 15% от всей нефтедобычи в США. Теперь рынку предстоит оценить масштабы реального ущерба для буровых установок и нефтеперерабатывающих предприятий.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+9,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+7,4%), ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) (+6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4,3%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+4,1%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+4%).

Подешевели бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-5,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-1,6%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-1,6%), акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-1,5%).

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-0,1%) в январе-июне 2021 года получило чистый убыток по МСФО в размере 327,3 млн рублей, тогда как за аналогичный период 2020 года компания заработала 1,4 млрд рублей чистой прибыли, сообщается в отчете ПАО. Выручка при этом выросла на 15,8% - до 27 млрд 135 млн рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,88 млрд рублей (из них 4,77 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,27 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).