"Атон" подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив акций ЛУКОЙЛа

Аналитики "Атона" подтверждают позитивную оценку долгосрочных перспектив акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"В целом мы считаем финансовые результаты "ЛУКОЙЛа" за 2К21 сильными, поскольку они превзошли наши оценки и ожидания рынка. Выручка, EBITDA и чистая прибыль оказались на 5%, 3% и 9% выше консенсуса соответственно. Исходя из величины FCF, доходность по дивидендам за 1П21 составит солидные 5,3% (339 рубля на акцию) - это 47% уровня годовых дивидендов за 2021 год (согласно консенсус-прогнозу). Мы подтверждаем наш долгосрочный позитивный взгляд на бумаги "ЛУКОЙЛа" как на одни из лучших акций стоимости", - отмечают эксперты "Атона".

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