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Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Атон" подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив акций ЛУКОЙЛа
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30 августа 2021 года 11:03

"Атон" подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив акций ЛУКОЙЛа

Аналитики "Атона" подтверждают позитивную оценку долгосрочных перспектив акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"В целом мы считаем финансовые результаты "ЛУКОЙЛа" за 2К21 сильными, поскольку они превзошли наши оценки и ожидания рынка. Выручка, EBITDA и чистая прибыль оказались на 5%, 3% и 9% выше консенсуса соответственно. Исходя из величины FCF, доходность по дивидендам за 1П21 составит солидные 5,3% (339 рубля на акцию) - это 47% уровня годовых дивидендов за 2021 год (согласно консенсус-прогнозу). Мы подтверждаем наш долгосрочный позитивный взгляд на бумаги "ЛУКОЙЛа" как на одни из лучших акций стоимости", - отмечают эксперты "Атона".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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